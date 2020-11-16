В воскресенье, 15 ноября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом Формулы-1

Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап (Гран-при Турции) в нынешнем сезоне и гарантировал себе чемпионский титул Формулы-1. Вторым к финишу пришел Серхио Перес из Racing Point, а третьим – гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Об этом пишет 24 канал.

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35-летний британец завоевал 7-й титул в карьере, сравнявшись с легендарным Михаэлем Шумахером.

Хэмилтон выиграл 1 титул с McLaren и 6 чемпионство с Mercedes. Среди действующих пилотов конкурентом является Себастьян Феттель, у которого 4 титула.

Хэмилтон является рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в гонках (94) и выигранных квалификаций (97).

Шевченко довызвал в сборную трех новичков

Тренерский штаб национальной сборной Украины принял решение доукомплектовать состав, который будет готовиться к решающему поединку со Швейцарией. Вызов в главную команду страны получили три новичка.

Дебютные вызовы в национальную сборную получили полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.

К теме. Заключительный матч группового этапа Лиги наций для сборной Украины состоится во вторник, 17 ноября. Поединок начнется в 21:45 в Люцерне.

Сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира

Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 28 ноября двумя индивидуальными гонками в финском Контиолахти. Именно в этой локации пройдет сразу два этапа Кубка мира.

Главный тренер сборной Юрай Санитра уже определился с составом команды на первые этапы Кубка мира в Контиолахти.

Состав сборной Украины на первые этапы Кубка мира

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

"Динамо" официально обратилось к директору каналов "Футбол"

Киевское "Динамо" официально обратилось к директору телеканалов "Футбол 1/2/3" Александру Денисову относительно ложной информации в эфире.

Речь идет о способе возврата зараженных коронавирусом Виктора Цыганкова, Сергея Сидорова и Вадима Комардина из расположения сборной в Украине. Ранее "Динамо" сообщало, что клуб самостоятельно заказал для зараженных чартерный рейс.