Сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира в сезоне
Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 28 ноября двумя индивидуальными гонками в финском Контиолахти. Именно на этой локации пройдет сразу два этапа Кубка мира.
Главный тренер сборной Юрай Санитра уже определился с составом команды на первые этапы Кубка мира в Контиолахти. Об этом тренер рассказал в интервью "Общественное Спорт".
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На личные гонки Кубка мира Украина сможет выставлять по пять биатлонистов как у мужчин, так и у женщин (по результатам прошлого сезона Кубка Наций).
По словам Санитры, с составом он определился еще в сентябре и каких-то замен не планирует проводить. В команду попали те биатлонисты, которые доказали свой уровень в прошлом сезоне. Отбора на первые этапы Кубка мира не будет.
Состав сборной Украины на первые этапы Кубка мира
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.
Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашка и Екатерина Бех.
Календарь Кубка мира
- Контиолахти (Финляндия) 28-29 ноября
- Контиолахти (Финляндия) 3-6 декабря
- Хохфильцен (Австрия) 11-13 декабря
- Хохфильцен (Австрия) 17-20 декабря
- Оберхоф (Германия) 7-10 января
- Оберхоф (Германия) 13-17 января
- Антхольц-Антерсельва (Италия) 21-24 января
- Пекин (Китай) 26 февраля - 1 марта
- Нове-Место (Чехия) 11-14 марта
- Холменколлене (Норвегия) 18-21 марта
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