Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 28 ноября двумя индивидуальными гонками в финском Контиолахти. Именно на этой локации пройдет сразу два этапа Кубка мира.

Главный тренер сборной Юрай Санитра уже определился с составом команды на первые этапы Кубка мира в Контиолахти. Об этом тренер рассказал в интервью "Общественное Спорт".

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На личные гонки Кубка мира Украина сможет выставлять по пять биатлонистов как у мужчин, так и у женщин (по результатам прошлого сезона Кубка Наций).

По словам Санитры, с составом он определился еще в сентябре и каких-то замен не планирует проводить. В команду попали те биатлонисты, которые доказали свой уровень в прошлом сезоне. Отбора на первые этапы Кубка мира не будет.

Состав сборной Украины на первые этапы Кубка мира

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашка и Екатерина Бех.

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