На автодроме в Стамбуле завершился Гран-при Турции Формулы-1. Победу в гонке одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику Racing Point Серхио Пересу, третьим финишировал пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Валттери Боттас провел неудачную гонку, что позволило Максу Ферстаппен еще бороться за 2 место общего зачета в три этапа до конца сезона, сообщает 24 канал.

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Также отметим 4 место в общем зачете Серхио Переса. При этом пилот Racing Point имеет все шансы остаться без места в Ф-1 на 2021.

Ferrari, набрав 27 очков по итогам гонки, оторвалась от Alpha Tauri в Кубке коснтрукторов и теперь отстает от Renault всего на шесть очков.

Формула 1. Общий зачет

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 307 очков

2. Валттери Боттас (Mercedes) – 197 очков

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 170 очков

4. Серхио Перес (Racing Point) – 100 очков

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 97 очков

6. Даниэль Риккардо (Renault) – 96 очков

7. Карлос Сайнс (McLaren) – 75 очков

8. Ландо Норрис (McLaren) – 74 очков

9. Александр Албон (Red Bul) – 70 очков

10. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 63 очка

11. Лэнс Стролла (Racing Point) – 59 очков

12. Эстебан Окон (Renault) – 40 очков

13. Себастьян Феттель (Ferrari) – 33 очка

14. Даниил Квят (Alpha Tauri) – 26 очков

15. Нико Хюлькенберг (Racing Point) – 10 очков

16. Кими Райкконен (Alpha Romeo) – 4 очка

17. Антонио Джовинаццо (Alpha Romeo) – 4 очка

18. Ромен Грожан (Haas) – 2 очка

19. Магнуссен (Haas) – 1 очко

20. Николас Латифа (Williams) – 0 очков

21. Джордж Расселл (Williams) – 0 очков.

Кубок конструкторов. Общий зачет

1. Mercedes – 504 очка

2. Red Bull – 240 очок

3. Racing Point – 154 очка

4. McLaren – 149 очок

5. Renault – 136 очок

6. Ferrari – 130 очок

7. Alpha Tauri – 89 очок

8. Alpha Romeo – 8 очок

9. Haas – 3 очка

10. Williams – 0 очков