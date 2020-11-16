Хемілтон став чемпіоном Формули-1, новачки збірної України: новини спорту 15 листопада
У неділя, 15 листопада, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Хемілтон всьоме став чемпіоном Формули-1
Льюїс Хемілтон виграв десятий етап (гран-прі Туреччини) у нинішньому сезоні та гарантував собі чемпіонський титул Формули-1. Другим до фінішу прийшов Серхіо Перес з Racing Point, а третім – гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Про це пише 24 канал.
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35-річний британець завоював 7-й титул в кар'єрі, зрівнявшись з легендарним Міхаелем Шумахером.
Хемілтон виграв 1 титул з McLaren і 6 чемпіонство з Mercedes. Серед діючих пілотів конкурентом є Себастьян Феттель, у якого 4 титули.
Хемілтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог в гонках (94) і виграних кваліфікацій (97).
Шевченко довикликав у збірну трьох новачків
Тренерський штаб національної збірної України прийняв рішення доукомплектувати склад, який готуватиметься до вирішального поєдинку зі Швейцарією. Виклик до головної команди країни отримали три новачки.
Дебютні виклики у національну збірну отримали півзахисники "Дніпра-1" Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков.
Збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап Кубка світу
Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 28 листопада двома індивідуальними гонками у фінському Контіолахті. Саме у цій локації пройде одразу два етапи Кубка світу.
Головний тренер збірної Юрай Санітра уже визначився зі складом команди на перші етапи Кубка світу в Контіолахті.
Склад збірної України на перші етапи Кубка світу
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.
Жінки: Олена Підгрушна, Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дарія Блашко та Катерина Бех.
"Динамо" офіційно звернулося до директора каналів "Футбол"
Київське "Динамо" офіційно звернулося до директора телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова щодо неправдивої інформації у ефірі.
Йдеться про спосіб повернення заражених коронавірусом Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука та Вадима Комардіна зі стану збірної в Україну. Раніше "Динамо" повідомляло, що клуб самостійно замовив для заражених чартерний рейс.
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