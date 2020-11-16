У неділя, 15 листопада, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Хемілтон всьоме став чемпіоном Формули-1

Льюїс Хемілтон виграв десятий етап (гран-прі Туреччини) у нинішньому сезоні та гарантував собі чемпіонський титул Формули-1. Другим до фінішу прийшов Серхіо Перес з Racing Point, а третім – гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Про це пише 24 канал.

Дивіться також Загальний залік Формули-1: битва Ферстаппена та Боттаса, Ferrari бореться за топ-3

35-річний британець завоював 7-й титул в кар'єрі, зрівнявшись з легендарним Міхаелем Шумахером.

Хемілтон виграв 1 титул з McLaren і 6 чемпіонство з Mercedes. Серед діючих пілотів конкурентом є Себастьян Феттель, у якого 4 титули.

Хемілтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог в гонках (94) і виграних кваліфікацій (97).

Шевченко довикликав у збірну трьох новачків

Тренерський штаб національної збірної України прийняв рішення доукомплектувати склад, який готуватиметься до вирішального поєдинку зі Швейцарією. Виклик до головної команди країни отримали три новачки.

Дебютні виклики у національну збірну отримали півзахисники "Дніпра-1" Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков.

До теми. Заключний матч групового етапу Ліги націй для збірної України відбудеться у вівторок, 17 листопада. Поєдинок розпочнеться о 21:45 у Люцерні.

Збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап Кубка світу

Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 28 листопада двома індивідуальними гонками у фінському Контіолахті. Саме у цій локації пройде одразу два етапи Кубка світу.

Головний тренер збірної Юрай Санітра уже визначився зі складом команди на перші етапи Кубка світу в Контіолахті.

Склад збірної України на перші етапи Кубка світу

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

Жінки: Олена Підгрушна, Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дарія Блашко та Катерина Бех.

"Динамо" офіційно звернулося до директора каналів "Футбол"

Київське "Динамо" офіційно звернулося до директора телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова щодо неправдивої інформації у ефірі.

Йдеться про спосіб повернення заражених коронавірусом Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука та Вадима Комардіна зі стану збірної в Україну. Раніше "Динамо" повідомляло, що клуб самостійно замовив для заражених чартерний рейс.