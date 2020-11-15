Киевское "Динамо" официально обратилось к директору телеканалов "Футбол 1/2/3" Александру Денисову из-за недостоверной информации в эфире.

Речь идет о способе возврата зараженных коронавирусом Викторе Цыганкове, Сергее Сидорове и Вадиме Комардине из расположения сборной в Украине. Ранее "Динамо" сообщало, что клуб самостоятельно заказал для зараженных чартерный рейс.

К слову Ключевые игроки сборной Украины получили травмы в матче с Германией: имена

Цитируем обращение дословно:

"Директору телеканалов "Футбол 1/2/3" О.А.Денисову

Уважаемый господин Александр!

ФК "Динамо" (Киев) выражает уважение и информирует, что в ваших выпусках новостей содержится ложная информация относительно возвращения из Германии игроков национальной сборной, заболевших COVID-19.

В частности речь идет о том, что якобы Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин при содействии УАФ будут отправлены в Киев чартерным рейсом в воскресенье, 15 ноября.

На самом деле названные лица уже давно находятся дома, потому что прибыли в Борисполь еще ночью иностранным бортом, который был организован руководством клуба. Об этом вчера поздно вечером сообщил официальный сайт ФК "Динамо".

Обращаем внимание на эту досадную ошибку, которая возникла по вине УАФ, и предлагаем подать эту информацию в эфир в корректной редакции.

Надеемся на плодотворное сотрудничество в информационном сопровождении выступлений игроков национальной сборной единой командой.

С уважением

Вице-президент

А.Семененко", – говорится в обращении "Динамо".

Вспышка COVID-19 в сборной Украины

В сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде пять положительных результатов на COVID-19.

В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорова, а также менеджера сборной Вадима Комардина.