В субботу, 14 ноября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Украина в боевом матче проиграла Германии

14 ноября в Лейпциге состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Украины проиграла Германии – 3: 1, пишет 24 канал.

Как это было Сборная Украины трижды попала в штангу и проиграла Германии в матче Лиги наций: видео

Встреча началась с гола Яремчука, который здорово распорядился мячом в штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Нойера.

Однако еще в первом тайме хозяева усилиями Сане и Вернера успели выйти вперед, а во втором тайме нападающий "Челси" оформил дубль и закрыл вопрос о победителе матча.

Добавим, что украинцы во втором тайме трижды попали в штангу ворот немцев, но забить второй гол так и не сумели.

К слову. Заключительный поединок в группе Лиги наций подопечные Шевченко проведут 17 ноября в Люцерне против команды Швейцарии.

УЕФА дисквалифицировал Луиша Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил дисквалификацию в Лиге чемпионов. Португальский наставник "горняков" отстранен на один поединок.

За что наказали Каштру

Каштру наказан одним матчем дисквалификации из-за задержки начала встречи 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера". Тренер "Шахтера" получил наказание за то, что у него уже было аналогичное нарушение в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в августе 2020 года.

Тогда он получил один матч дисквалификации условно с испытательным сроком на год. После нарушения против "Интера" это наказание вступило в силу.

Также Каштру обязан выплатить 5 тысячв евро, а "Шахтер" – 15 тысяч евро и убедиться, что тренер проинформирован.

УЕФА оштрафовал и "Динамо"

"Динамо" оштрафовано на 5 тысяч евро за ненадлежащую подготовку и нарушения минимальных требований гигиены болельщиков во время домашнего матча против "Ювентуса". Среди нарушений были такие как отсутствие маски на лице зрителей и несоблюдение социальной дистанции.

Кроме этого 14 тысяч евро киевляне заплатят за блокирование зрителями общественных проходов. Все штрафы команда должна выплатить в течение 90-дней с момента оглашения решения.

Монзуль показала красную карточку в дебютном матче Лиги наций

Украинский арбитер Екатерина Монзуль отсудила дебютный матч Лиги наций. И в первой же игре показала красную карточку одному из футболистов.

Сам матч между сборными Сан-Марино и Гибралтара закончился вничью 0:0. Но он отметился удалением в составе хозяев поля. На 49-й минуте красную карточку получил капитан команды Давиде Симончини.

Он неудачно принял мяч в центре поля, и когда пытался его схватить, в прыжке влетел шипами бутс в ногу соперника. Именно за этот фол Симончини и увидел перед собой прямую красную карточку.

Швейцария – Украина: УЕФА назначил арбитра матча

В УЕФА официально назначили бригаду арбитров на матч заключительного тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины. На поединке Швейцария – Украина будет работать судейская бригада из Греции.

Главным арбитром выступит 41-летний Тасос Сидиропулос.

На линиях ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр – Василис Фотиас.

Во внимание. Матч Швейцария – Украина состоится 17 ноября в Люцерне. Начало игры в 21:45.