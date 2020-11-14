Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил дисквалификацию в Лиге чемпионов. Португальский наставник "горняков" отстранен на один поединок.

УЕФА объявил, что Каштру наказан одним матчем дисквалификации из-за задержки начала встречи 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера".

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Почему УЕФА наказал Каштру

Тренер "Шахтера" получил наказание за то, что у него уже было аналогичное нарушение в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в августе 2020 года.

Тогда он получил один матч дисквалификации условно с испытательным сроком на год. После нарушения против "Интера" это наказание вступило в силу.

Также Каштру обязан выплатить 5 тысяч евро, а "Шахтер" – 15 тысяч евро и убедиться, что тренер проинформирован.

Португальский специалист не сможет присутствовать на ответном матче против менхенгладбахской "Боруссии" 25 ноября.

В то же время главный тренер "Интера" Антонио Конте и клуб получили условные наказания за задержку начала встречи.

Вимание. После 3 туров "Шахтер" и "Реал" делят второе место в группе B, набрав по 4 очка. "Боруссия" с 5 очками лидирует. "Интер" набрал всего 2 балла и занимает последнее место.