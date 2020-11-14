Наставника "Шахтера" Каштру дисквалифицировали в Лиге чемпионов
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил дисквалификацию в Лиге чемпионов. Португальский наставник "горняков" отстранен на один поединок.
УЕФА объявил, что Каштру наказан одним матчем дисквалификации из-за задержки начала встречи 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера".
Смотрите также "Шахтер" пропустил 6 голов и проиграл "Боруссии" М в Лиге чемпионов: видео
Почему УЕФА наказал Каштру
Тренер "Шахтера" получил наказание за то, что у него уже было аналогичное нарушение в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в августе 2020 года.
Тогда он получил один матч дисквалификации условно с испытательным сроком на год. После нарушения против "Интера" это наказание вступило в силу.
Также Каштру обязан выплатить 5 тысяч евро, а "Шахтер" – 15 тысяч евро и убедиться, что тренер проинформирован.
Португальский специалист не сможет присутствовать на ответном матче против менхенгладбахской "Боруссии" 25 ноября.
В то же время главный тренер "Интера" Антонио Конте и клуб получили условные наказания за задержку начала встречи.
Поделиться новостью