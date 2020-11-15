У суботу, 14 листопада, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Україна у бойовому матчі програла Німеччині

14 листопада в Лейпцигу відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги націй, в якому збірна України програла Німеччині – 3:1, пише 24 канал.

Як це було Збірна України тричі влучила у стійку та програла Німеччині у матчі Ліги націй: відео

Зустріч почалася з гола Яремчука, який здорово розпорядився м'ячем у штрафному і точно пробив в ближній кут воріт Нойєра.

Однак ще в першому таймі господарі зусиллями Сане і Вернера встигли вийти вперед, а в другому таймі нападник "Челсі" оформив дубль і закрив питання про переможця матчу.

Додамо, що українці в другому таймі тричі потрапили в штангу воріт німців, але забити другий гол так і не зуміли.

До слова. Заключний поєдинок у групі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть 17 листопада в Люцерні проти команди Швейцарії.

УЄФА дискваліфікував Луїша Каштру

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру отримав дискваліфікацію у Лізі чемпіонів. Португальський наставник "гірників" відсторонений на один поєдинок.

За що покарали Каштру

Каштру покараний одним матчем дискваліфікації через затримку початку зустрічі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера". Тренер "Шахтаря" отримав покарання через те, що у нього вже було аналогічне порушення у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" у серпні 2020 року.

Тоді він отримав один матч дискваліфікації умовно з випробувальним терміном на рік. Після порушення проти "Інтера" це покарання набуло чинності.

Також Каштру зобов'язаний виплатити 5 тисяч євро, а "Шахтар" – 15 тисяч євро і переконатися, що тренер проінформований.

УЄФА оштрафував і "Динамо"

"Динамо" оштрафоване на 5 тисяч євро за неналежну підготовку і порушення мінімальних вимог гігієни уболівальників під час домашнього матчу проти "Ювентуса". Серед порушень були такі як відсутність маски на обличчі глядачів і недотримання соціальної дистанції.

Крім цього 14 тисяч євро кияни заплатять за блокування глядачами громадських проходів. Всі штрафи команда має виплатити протягом 90-днів з моменту оголошення рішення.

Монзуль показала червону картку в дебютному матчі Ліги націй

Українська арбітерка Катерина Монзуль відсудила дебютний матч Ліги націй. І в першій же грі показала червону картку одному з футболістів.

Сам матч між збірними Сан-Марино та Гібралтару закінчився внічию 0:0. Але він відзначився вилученням у складі господарів поля. На 49-й хвилині червону картку отримав капітан команди Давіде Сімончіні.

Він невдало прийняв м'яч в центрі поля, і коли намагався його підхопити, у стрибку влетів шипами бутси в ногу супернику. Саме за цей фол Сімончіні і побачив перед собою пряму червону картку.

Швейцарія – Україна: УЄФА призначив арбітра матчу

В УЄФА офіційно призначили бригаду арбітрів на матч заключного туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України. На поєдинку Швейцарія – Україна працюватиме суддівська бригада із Греції.

Головним арбітром виступить 41-річний Тасос Сідіропулос.

На лініях йому допомагатимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс. Четвертий арбітр – Васіліс Фотіас.

До уваги. Матч Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада в Люцерні. Початок гри о 21:45.