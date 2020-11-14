УЕФА наказал "Динамо" за отсутствие масок у болельщиков на стадионе
УЕФА принял ряд дисциплинарных решений по последним поединкам, которые состоялись под эгидой этой организации.
"Динамо" оштрафовано на 5 тысяч евро за ненадлежащую подготовку и нарушение минимальных требований гигиены болельщиков во время домашнего матча против "Ювентуса". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Среди нарушений были: отсутствие масоки на лицах у зрителей и несоблюдение социальной дистанции.
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Кроме этого 14 тысяч евро киевляне заплатят за блокирование зрителями общественных проходов. Все штрафы команда должна выплатить в течение 90 дней с момента оглашения решения.
УЕФА оштрафовал "Шахтер"
"Шахтер" также получил наказание за нарушения в матче Лиги чемпионов. Помимо штрафа, наставник дончан Луиш Каштру был дисквалифицирован.
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