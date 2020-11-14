УЕФА принял ряд дисциплинарных решений по последним поединкам, которые состоялись под эгидой этой организации.

"Динамо" оштрафовано на 5 тысяч евро за ненадлежащую подготовку и нарушение минимальных требований гигиены болельщиков во время домашнего матча против "Ювентуса". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Среди нарушений были: отсутствие масоки на лицах у зрителей и несоблюдение социальной дистанции.

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Кроме этого 14 тысяч евро киевляне заплатят за блокирование зрителями общественных проходов. Все штрафы команда должна выплатить в течение 90 дней с момента оглашения решения.

К слову. Сейчас киевляне занимают третье место в группе G, опережая лишь "Ференцеварош" по разнице забитых и пропущенных голов. Следующий матч "Динамо" проведет 24 ноября против "Барселоны" на НСК "Олимпийский".

УЕФА оштрафовал "Шахтер"

"Шахтер" также получил наказание за нарушения в матче Лиги чемпионов. Помимо штрафа, наставник дончан Луиш Каштру был дисквалифицирован.