Сборная Украины трижды попала в штангу и проиграла Германии в матче Лиги наций: видео
14 ноября сборная Украины на выезде проиграла Германии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА – 3:1.
Германия – Украина 3:1
Голы: Сане, 23, Вернер, 33, 64 – Яремчук, 12
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Перед матчем
- Немцы 11 ноября провели товарищеский матч со сборной Чехии, в котором одержали скромную победу со счетом 1:0. По игре было хорошо заметно, что Бундестим вышла на поле без большого желания. И это несмотря на то, что все лидеры команды матч с чехами пропускали.
- Но в любом случае, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев получил определенную информацию, и теперь понимает, на кого он может рассчитывать в более важных матчах в рамках Лиги наций.
- Сборная Украины тоже неплохо размялась перед Лигой наций. Команда Андрея Шевченко провела товарищеский матч с Польшей. Вот только в отличие от немцев Украина проиграла – 0:2. Но объективно говоря, счет в данном случае абсолютно не по игре. Тот случай, когда можно сказать, что проигравшей команде не повезло.
- В текущем розыгрыше немецкая команда до сих пор одержала лишь одну победу. В середине октября Германия без особого труда переиграла украинцев (2: 1) в Киеве, хотя по большому счету и не скажешь, что матч был простым.
Голевое начало
В начале матча мог бы выйти автогол, но Соболю повезло, что он срезал мяч не в ворота, перехватывая передачу с левого фланга.
На 11-й минуте украинцы неожиданно открыли счет в матче. Зубков сохранил мяч в борьбе в штрафной и сумел сбросить под удар Роману Яремчуку. Форвард необратимо пробил в ближний угол.
Видео гола Яремчука
Немцы сразу бросились отыгрываться. Вернеру удалось опередить Пятова на мяче при забросе в левый фланг нашей штрафной, но из пустых ворот Забарный вынес мяч после попытки переброски голкипера.
На 23-й минуте украинцы пропустили контратаку после ошибки Зинченко на чужой половине. Обокрал его Горецка, и тут запустил в прорыв Сане. Лерой пробил в дальний угол без шансов для Пятова.
Видео гола Сане
Впоследствии Пятов достал из правой девятки подкрученный мяч, который туда запускал дальним ударом Горецка.
На 33-й минуте Германия и вовсе вышла вперед. Прошел заброс на Горецка, тот принял непростой мяч и сумел прострелить на Тимо Вернера. Тот запер в пустые ворота – 2: 1.
Видео гола Вернера
Три удара – три стойки
После перерыва подопечные Андрея Шевченко едва не вышли вперед. Зинченко воспользовался моментом свободы на линии штрафной, пробил, случился рикошет – мяч попал в штангу.
Видео удара Зинченка в стойку
Удалось Забарному стать на пути мяча в ворота при попытке Сане завершить навес с левого фланга. Впоследствии Гнабри простил сборную Украины – Серж получил возможность для удара, но воспользовался ею неудачно.
На 64-й минуте Германия закрепила преимущество третьим забитым мячом. Прошел прострел Гинтера, Вернер оказался на ударе и с рикошетом смог переиграть Пятова.
Видео второго гола Вернера
Через 10 минут стойка во второй раз спасла Германию от пропущенного мяча. Дальняя штанга встретила попытку Марлоса закрутить мяч с правого фланга штрафной.
Видео удара Марлоса в стойку
Впоследствии Мораес отобрал мяч на чужой половине, пробил на удачу, мяч двойным рикошетом полетел в штангу ворот Нойера. Третья стойка для Украины во втором тайме.
Видео удара Мораеса в стойку
- Таким образом, Украина проиграла второй матч Германии, но сохранила 3 место в группе 4 Лиги наций, опережая Швейцарию на три балла и проигрывая Испании два пункта.
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