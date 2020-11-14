14 ноября сборная Украины на выезде проиграла Германии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА – 3:1.

Германия – Украина 3:1

Голы: Сане, 23, Вернер, 33, 64 – Яремчук, 12

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​Перед матчем

Немцы 11 ноября провели товарищеский матч со сборной Чехии, в котором одержали скромную победу со счетом 1:0. По игре было хорошо заметно, что Бундестим вышла на поле без большого желания. И это несмотря на то, что все лидеры команды матч с чехами пропускали.

Но в любом случае, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев получил определенную информацию, и теперь понимает, на кого он может рассчитывать в более важных матчах в рамках Лиги наций.

Сборная Украины тоже неплохо размялась перед Лигой наций. Команда Андрея Шевченко провела товарищеский матч с Польшей. Вот только в отличие от немцев Украина проиграла – 0:2. Но объективно говоря, счет в данном случае абсолютно не по игре. Тот случай, когда можно сказать, что проигравшей команде не повезло.

В текущем розыгрыше немецкая команда до сих пор одержала лишь одну победу. В середине октября Германия без особого труда переиграла украинцев (2: 1) в Киеве, хотя по большому счету и не скажешь, что матч был простым.

Голевое начало

В начале матча мог бы выйти автогол, но Соболю повезло, что он срезал мяч не в ворота, перехватывая передачу с левого фланга.

На 11-й минуте украинцы неожиданно открыли счет в матче. Зубков сохранил мяч в борьбе в штрафной и сумел сбросить под удар Роману Яремчуку. Форвард необратимо пробил в ближний угол.

Видео гола Яремчука

Немцы сразу бросились отыгрываться. Вернеру удалось опередить Пятова на мяче при забросе в левый фланг нашей штрафной, но из пустых ворот Забарный вынес мяч после попытки переброски голкипера.

На 23-й минуте украинцы пропустили контратаку после ошибки Зинченко на чужой половине. Обокрал его Горецка, и тут запустил в прорыв Сане. Лерой пробил в дальний угол без шансов для Пятова.

Видео гола Сане

Впоследствии Пятов достал из правой девятки подкрученный мяч, который туда запускал дальним ударом Горецка.

На 33-й минуте Германия и вовсе вышла вперед. Прошел заброс на Горецка, тот принял непростой мяч и сумел прострелить на Тимо Вернера. Тот запер в пустые ворота – 2: 1.

Видео гола Вернера

Три удара – три стойки

После перерыва подопечные Андрея Шевченко едва не вышли вперед. Зинченко воспользовался моментом свободы на линии штрафной, пробил, случился рикошет – мяч попал в штангу.

Видео удара Зинченка в стойку

Удалось Забарному стать на пути мяча в ворота при попытке Сане завершить навес с левого фланга. Впоследствии Гнабри простил сборную Украины – Серж получил возможность для удара, но воспользовался ею неудачно.

На 64-й минуте Германия закрепила преимущество третьим забитым мячом. Прошел прострел Гинтера, Вернер оказался на ударе и с рикошетом смог переиграть Пятова.

Видео второго гола Вернера

Через 10 минут стойка во второй раз спасла Германию от пропущенного мяча. Дальняя штанга встретила попытку Марлоса закрутить мяч с правого фланга штрафной.

Видео удара Марлоса в стойку

Впоследствии Мораес отобрал мяч на чужой половине, пробил на удачу, мяч двойным рикошетом полетел в штангу ворот Нойера. Третья стойка для Украины во втором тайме.

Видео удара Мораеса в стойку