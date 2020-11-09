В воскресенье, 8 ноября, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

"Шахтер" впервые победил "Динамо" при Луческу

8 ноября "Динамо" и "Шахтер" сыграли в центральном матче 9 тура украинской Премьер-лиги. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился разгромной победой "горняков", пишет 24 канал.

Как это было "Шахтер" впервые победил "Динамо" при Луческу и возобновил интригу в УПЛ: видео

Жуниор Мораес на 34-й минуте головой открыл счет после подачи Додо.

В конце 1-го тайма Монзуль после просмотра видеоповтора удалила Сидорова за фол против Корниенко.

На 66-й минуте Степаненко удвоил счет дальним ударом и с помощью рикошета от Маркоса Антонио. Гол записали на бразильца.

Алан Патрик на 73-й минуте ударом из-за пределов штрафной сделал счет разгромным.

Победа "Шахтера" возобновила интригу в борьбе за чемпионство в УПЛ. У "Динамо" 20 очков и 1 место в турнирной таблице, а "Шахтер" с 19 баллами идет вторым.

В сеть попало видео с мастурбацией капитана сборной России Артема Дзюбы

Форвард "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре нового скандала. В сети появилось видео с мастурбацией 32-летнего нападающего на камеру.

Вероятно, видео было снято в декабре 2019 года, однако попало в интернете только сейчас.

Сам Дзюба через несколько часов после появления видео закрыл свой инстаграм, на который подписаны 1,2 миллиона человек, а также отключил комментарии.

Что известно о Дзюбе

Дзюба является нападающим и капитаном петербургского "Зенита" и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Трехкратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России, двукратный чемпион России. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.

Луческу резко отреагировал на разгром от "Шахтера"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в рамках послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашний матч своих подопечных против донецкого "Шахтера" (0:3) в 9-м туре чемпионата Украины.

Весь комментарий румынский наставник вместил в одну фразу: "Сегодня выиграл COVID-19, но проиграл fair play".

По словам Мистера, он бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону. "Я бы не сыграл этот матч. Результат чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID-19. Это все, что я хочу сказать", – подчеркнул Луческу.

Яремчук красивым голом спас "Гент" от поражения

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук отметился голом в матче 12-го тура чемпионата Бельгии против "Андерлехта" – 1:1.

Матч начал Роман Яремчук, Роман Безус остался в запасе и появился на 46-й минуте, а Игорь Пластун не попал в заявку, так же как и полузащитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко.

Яремчук заработал желтую карточку на 61-й минуте, а на 89-й сумел забить мяч ударом головой и сравнять счет в матче – 1:1.