У неділю, 8 листопада, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

"Шахтар" вперше переміг "Динамо" при Луческу

8 листопада "Динамо" та "Шахтар" зіграли у центральному матчі 9 туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився розгромною перемогою "гірників", пише 24 канал.

Як це було "Шахтар" вперше переміг "Динамо" при Луческу та відновив інтригу в УПЛ: відео

Жуніор Мораес на 34-й хвилині головою відкрив рахунок після подачі Додо.

У кінцівці 1-го тайму Монзуль після перегляду відеоповтору видалила Сидорчука за фол проти Корнієнка.

На 66-й хвилині Степаненко подвоїв рахунок дальнім ударом і за допомогою рикошету від Маркоса Антоніо. Гол записали на бразильця.

Алан Патрік на 73-й хвилині ударом з-за меж штрафного зробив рахунок розгромним.

Перемога "Шахтаря" відновила інтригу в боротьбі за чемпіонство в УПЛ. "Динамо" має 20 очок і 1 місце в турнірній таблиці, а "Шахтар" з 19 балами йде другим.

У мережу потрапило відео з мастурбацією капітана збірної Росії Артема Дзюби

Форвард "Зеніта" і капітан збірної Росії з футболу Артем Дзюба опинився в центрі нового скандалу. У мережі з'явилося відео з мастурбацією 32-річного нападника на камеру.

Імовірно, відео було знято в грудні 2019 року, проте спливло в інтернеті тільки зараз.

Сам Дзюба через кілька годин після появи відео закрив свій інстаграм, на який підписані 1,2 мільйони осіб, а також відключив коментарі.

Що відомо про Дзюбу

Дзюба є нападником і капітаном петербурзького "Зеніту" і збірної Росії. Заслужений майстер спорту Росії. Триразовий володар Кубка Росії, триразовий володар Суперкубка Росії, дворазовий чемпіон Росії. Учасник чемпіонату Європи 2016 року і чемпіонату світу 2018 року.

Луческу різко відреагував на розгром від "Шахтаря"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в рамках післяматчевої пресконференції прокоментував домашній матч своїх підопічних проти донецького "Шахтаря" (0:3) в 9-му турі чемпіонату України.

Весь коментар румунський наставник умістив в одну фразу: "Сьогодні виграв COVID-19, але програв fair play".

За словами Містера, він би ніколи не грав в таких умовах такий важливий матч, навіть, якщо би представляв іншу сторону. "Я б не зіграв цей матч. Результат чемпіонату повинні вирішувати команди на полs, а не COVID-19. Це все, що я хочу сказати", – підкреслив Луческу.

Яремчук красивим голом врятував "Гент" від поразки

Форвард "Гента" та збірної України Роман Яремчук відзначився голом у матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії проти "Андерлехта" – 1:1.

Матч почав Роман Яремчук, Роман Безус залишився в запасі і з'явився на 46-й хвилині, а Ігор Пластун не потрапив в заявку, так само як і півзахисник "Андерлехта" Богдан Михайличенко.

Яремчук заробив жовту картку на 61-й хвилині, а на 89-й зумів забити м'яч ударом головою і зрівняти рахунок в матчі – 1:1.