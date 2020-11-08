Форвард "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре нового скандала. В сети появилось видео с мастурбацией 32-летнего нападающего на камеру.

В сети появился ролик, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года, однако всплыло в интернете только сейчас, пишет 24 канал.

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Сам Дзюба через несколько часов после появления видео закрыл свой инстаграм, на который подписаны 1,2 миллиона человек, а также отключил комментарии.

Все фото и видео в профиле по-прежнему доступны, но при этом футболист отключил возможность комментировать свои посты абсолютно для всех, в том числе для тех, кто на него подписан.

Артем Дзюба мастурбирует на камеру: видео

Дзюбу не вызовут в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызвать капитана национальной команды Артема Дзюбу на сборы, связанные с предстоящими матчами Лиги наций.

"Сложившаяся ситуация с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдовой, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи", – сказал Черчесов.

Что известно о Дзюбе

Дзюба является нападающим и капитаном петербургского "Зенита" и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Трехкратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России, двукратный чемпион России. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.