Луганская Заря провела матч 5-го тура Лиги Европы против Лестера, а в Контиолахти стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Обзор главных новостей спорта за 3 декабря – читайте в дайджесте Спорт24.

Заря победила Лестер

Луганская Заря вечером 3-го декабря провела матч против английского Лестера в Запорожье. Об этом сообщает 24 канал.

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Поединок завершился сенсационной победой Зари. Обе команды создали достаточно острых моментов, чтобы вырвать победу с комфортным счетом.

Но судьбу поединка решил единственный точный удар 19-летнего нападающего луганчан Аллахьяра Сайядманеша на 84-й минуте.

Из-за ничьей Заря потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. Лестер и португальская Брага стали недосягаемыми для украинского клуба.

За тур до завершения группового этапа луганчане находятся на 3-м месте с четырьмя очками. Замыкает группу греческий АЕК.

В последнем туре, который состоится 10-го декабря, Заря сыграет на выезде против Браги.

Результаты Кубка мира по биатлону

В финском Контиолахти стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Первым на старт спринтерской гонки вышли мужчины.

Победу в гонке одержал норвежец Тарьей Бе. На двух огневых рубежах норвежец отработал чисто и быстрее всего прошел дистанцию.

Вторую строчку занял опытный немец Арнд Пайффер. Он проиграл Бе 14 секунд. Третье время показал еще один норвежец – Йоханнес Бе, который лидирует в общем зачете. Он допустил один промах и проиграл своему брату 29 секунд.

Лучший результат из украинцев продемонстрировал Артем Прима. Он финишировал 20-м.

Результаты украинцев

20. Артем Прима

35. Дмитрий Пидручный

65. Руслан Ткаленко

70. Богдан Цимбал

83. Антон Дудченко

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В женском спринте прекрасный результат продемонстрировала Валентина Семеренко. Опытная украинка с чистой стрельбой продемонстрировала 8-е время.

Победу же одержала шведка Ханна Еберг. Она на двух огневых рубежах закрыла все 10 мишеней и была быстрее конкуренток. Это и принесло Ханне вторую победу в сезоне-2020/2021.

Француженка Анаис Шевалье неожиданно заняла второе место. С чистой стрельбой она проиграла Эберг почти 10 секунд. Третьей стала шведка Эльвира Еберг. Младшая сестра Ханны допустила один промах и проиграла сестре 27 секунд.

Результаты украинок

9. Валентина Семеренко

18. Дарья Блашко

25. Елена Пидгрушная

63. Екатерина Бех

66. Юлия Джима

Трубин – в символической сборной УЕФА

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам пятого тура Лиги чемпионов. Место вратаря досталось Анатолию Трубину из Шахтера.

Он не пропустил в матче против Реала, а Шахтер праздновал победу 2:0. Именно благодаря "сухому" матчу и победе Шахтера Трубин и попал к претендентам на место в символической сборной.

Также в сборной недели Лиги чемпионов – Оливье Жиру из Челси, оформивший покер в матче против Севильи, и Ирфан Кахведжи из Башакшехира. Он забил три гола в ворота РБ Лейпциг, но его команда все равно уступила дома.



Команда недели в Лиге чемпионов / Фото УЕФА

Усик прекратит сотрудничество с Кличко

Непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко (K2 Promotions) и он хочет уйти от них.

Возможно, не надо уходить, а, может, и надо. Первый профессиональный поединок я провел 9 ноября 2013 года. 9 ноября 2020 года было семь лет с того момента, как я подписал контракт. А в нем написано, что он не может быть действующим более семи лет,

– рассказал Усик

Усик заявил, что K2 Promotions имеет первоочередное право вести с ним переговоры.

"После окончания контракта у нас есть время, чтобы поговорить о дальнейшем сотрудничестве. У них есть первоочередное право вести со мной переговоры. Какая-то компания, к примеру, предлагает мне один доллар, а моя говорит: "Мы тебе дадим полтора". Интересно получается. Надо сейчас общаться со всеми компаниями, которые участвовали и в начальном разговоре", – продолжил Александр.

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Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не отвергает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продлю с ними контракт, почему нет?"