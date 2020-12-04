Заря победила Лестер, удачное выступление украинских биатлонистов: топ-новости спорта 3 декабря
Луганская Заря провела матч 5-го тура Лиги Европы против Лестера, а в Контиолахти стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Обзор главных новостей спорта за 3 декабря – читайте в дайджесте Спорт24.
Заря победила Лестер
Луганская Заря вечером 3-го декабря провела матч против английского Лестера в Запорожье. Об этом сообщает 24 канал.
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Поединок завершился сенсационной победой Зари. Обе команды создали достаточно острых моментов, чтобы вырвать победу с комфортным счетом.
Но судьбу поединка решил единственный точный удар 19-летнего нападающего луганчан Аллахьяра Сайядманеша на 84-й минуте.
Из-за ничьей Заря потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. Лестер и португальская Брага стали недосягаемыми для украинского клуба.
За тур до завершения группового этапа луганчане находятся на 3-м месте с четырьмя очками. Замыкает группу греческий АЕК.
В последнем туре, который состоится 10-го декабря, Заря сыграет на выезде против Браги.
Результаты Кубка мира по биатлону
В финском Контиолахти стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Первым на старт спринтерской гонки вышли мужчины.
Победу в гонке одержал норвежец Тарьей Бе. На двух огневых рубежах норвежец отработал чисто и быстрее всего прошел дистанцию.
Вторую строчку занял опытный немец Арнд Пайффер. Он проиграл Бе 14 секунд. Третье время показал еще один норвежец – Йоханнес Бе, который лидирует в общем зачете. Он допустил один промах и проиграл своему брату 29 секунд.
Лучший результат из украинцев продемонстрировал Артем Прима. Он финишировал 20-м.
Результаты украинцев
20. Артем Прима
35. Дмитрий Пидручный
65. Руслан Ткаленко
70. Богдан Цимбал
83. Антон Дудченко
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В женском спринте прекрасный результат продемонстрировала Валентина Семеренко. Опытная украинка с чистой стрельбой продемонстрировала 8-е время.
Победу же одержала шведка Ханна Еберг. Она на двух огневых рубежах закрыла все 10 мишеней и была быстрее конкуренток. Это и принесло Ханне вторую победу в сезоне-2020/2021.
Француженка Анаис Шевалье неожиданно заняла второе место. С чистой стрельбой она проиграла Эберг почти 10 секунд. Третьей стала шведка Эльвира Еберг. Младшая сестра Ханны допустила один промах и проиграла сестре 27 секунд.
Результаты украинок
9. Валентина Семеренко
18. Дарья Блашко
25. Елена Пидгрушная
63. Екатерина Бех
66. Юлия Джима
Трубин – в символической сборной УЕФА
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам пятого тура Лиги чемпионов. Место вратаря досталось Анатолию Трубину из Шахтера.
Он не пропустил в матче против Реала, а Шахтер праздновал победу 2:0. Именно благодаря "сухому" матчу и победе Шахтера Трубин и попал к претендентам на место в символической сборной.
Также в сборной недели Лиги чемпионов – Оливье Жиру из Челси, оформивший покер в матче против Севильи, и Ирфан Кахведжи из Башакшехира. Он забил три гола в ворота РБ Лейпциг, но его команда все равно уступила дома.
Команда недели в Лиге чемпионов / Фото УЕФА
Усик прекратит сотрудничество с Кличко
Непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко (K2 Promotions) и он хочет уйти от них.
Возможно, не надо уходить, а, может, и надо. Первый профессиональный поединок я провел 9 ноября 2013 года. 9 ноября 2020 года было семь лет с того момента, как я подписал контракт. А в нем написано, что он не может быть действующим более семи лет,
– рассказал Усик
Усик заявил, что K2 Promotions имеет первоочередное право вести с ним переговоры.
"После окончания контракта у нас есть время, чтобы поговорить о дальнейшем сотрудничестве. У них есть первоочередное право вести со мной переговоры. Какая-то компания, к примеру, предлагает мне один доллар, а моя говорит: "Мы тебе дадим полтора". Интересно получается. Надо сейчас общаться со всеми компаниями, которые участвовали и в начальном разговоре", – продолжил Александр.
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Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не отвергает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продлю с ними контракт, почему нет?"
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