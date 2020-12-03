Киевское Динамо сыграло матч Лиги чемпионов против Ювентуса. Украинская команда уступила на выезде. Но не все игроки Динамо были крайне расстроены этим поражением.

Как минимум один игрок Динамо вернулся из Италии не с пустыми руками. Нападающий киевлян Жерсон Родригеш получил после матча футболку Криштиану Роналду. Фотографией подарка от звездного португальца игрок поделился в инстаграм.

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"Спасибо, король Криштиану", – подписал фотографию Жерсон Родригеш.



Жерсон Родригеш получил футболку Криштиану Роналду / скрин

Отметим, что Родригеш в матче против Ювентуса сыграл 72 минуты, после чего был заменен на Карлоса де Пену. Игрок имел несколько шансов отличиться забитым голом, но забить так и не сумел.

Добавим, что Жерсон Родригеш родился в Португалии, как и Криштиану Роналду. Однако еще в школьном возрасте он перебрался в Люксембург. Именно гражданство этой страны он впоследствии и получил. И в 2017 году дебютировал за сборную. Родригеш за сборную Люксембурга сыграл в матчах против Украины и Португалии.

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