Луганська Зоря провела матч 5-го туру Ліги Європи проти Лестера, а в Контіолахті стартував другий етап Кубка світу з біатлону. Огляд головних новин спорту за 3 грудня – читайте у дайджесті Спорт24.

Зоря перемогла Лестер

Луганська Зоря ввечері 3-го грудня провела матч проти англійського Лестера у Запоріжжі. Про це повідомляє 24 канал.

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Поєдинок завершився сенсаційною перемогою Зорі. Обидві команди створили достатньо гострих моментів, щоб вирвати перемогу з комфортним рахунком.

Та долю поєдинку вирішив єдиний точний удар 19-річного нападника луганців Аллах'яра Сайядманеша на 84-й хвилині.

Через нічию Зоря втратила шанси вийти у плей-офф Ліги Європи. Лестер та португальська Брага стали недосяжними для українського клубу.

За тур до завершення групового етапу луганці перебувають на 3-у місці з чотирма очками. Замикає групу грецький АЕК.

В останньому турі, який відбудеться 10-го грудня, Зоря зіграє на виїзді проти Браги.

Результати Кубка світу з біатлону

У фінському Контіолахті стартував другий етап Кубка світу з біатлону. Першим на старт спринтерської гонки вийшли чоловіки.

Перемогу в гонці здобув норвежець Тар'єй Бьо. На двох вогневих рубежах норвежець відпрацював чисто та найшвидше пройшов дистанцію.

Другу сходинку посів досвідчений німець Арнд Пайффер. Він програв Бьо 14 секунд. Третій час показав час ще один норвежець – Йоганнес Бьо, який лідирує у загальному заліку. Він допустив один промах і програв своєму брату 29 секунд.

Найкращий результат з українців продемонстрував Артем Прима. Він фінішував 20-м.

Результати українців

20. Артем Прима

35. Дмитро Підручний

65. Руслан Ткаленко

70. Богдан Цимбал

83. Антон Дудченко

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У жіночому спринті прекрасний результат продемонструвала Валентина Семеренко. Досвідчена українка з чистою стрільбою продемонструвала 9-й час.

Перемогу ж здобула шведка Ханна Еберг. Вона на двох вогневих рубежах закрила всі 10 мішеней та була швидшою за конкуренток. Це й принесло Ханні другу перемогу в сезоні-2020/2021.

Француженка Анаїс Шевальє несподівано посіла друге місце. З чистою стрільбою вона програла Еберг майже 10 секунд. Третьою стала шведка Ельвіра Еберг. Молодша сестра Ханни допустила один промах та програла сестрі 27 секунд.

Результати українок

9. Валентина Семеренко

18. Дар'я Блашко

25. Олена Підгрушна

63. Катерина Бех

66. Юлія Джима

Трубін – у символічній збірній УЄФА

Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну за підсумками п'ятого туру Ліги чемпіонів. Місце воротаря дісталося Анатолію Трубіну з Шахтаря.

Він не пропустив у матчі проти Реала, а Шахтар святкував перемогу 2:0. Саме завдяки "сухому" матчу та перемозі Шахтаря Трубін і потрапив до претендентів на місце в символічній збірній.

Також у збірній тижня Ліги чемпіонів – Олів'є Жиру з Челсі, який оформив покер у матчі проти Севільї, та Ірфан Кахведжі з Башакшехіра. Він забив три голи у ворота РБ Лейпциг, але його команда все одно поступилася вдома.



Команда тижня в Лізі чемпіонів / Фото УЄФА

Усик припинить співпрацю з Кличками

Непереможний український боксер Олександр Усик розповів що в нього закінчився контракт з промоутерською компанією братів Кличків (K2 Promotions) і він хоче піти від них.

Можливо, не треба йти, а, може, і треба. Перший професійний поєдинок я провів 9 листопада 2013 року. 9 листопада 2020 року було сім років з того моменту, як я підписав контракт. А в ньому написано, що він не може бути чинним понад сім років,

– розповів Усик

Усик заявив, що K2 Promotions має першочергове право вести з ним перемовини.

"Після закінчення контракту у нас є час, щоб поговорити про подальшу співпрацю. У них є першочергове право вести зі мною переговори. Якась компанія, приміром, пропонує мені один долар, а моя каже: "Ми тобі дамо півтора". Цікаво виходить. Треба зараз спілкуватися з усіма компаніями, які брали участь і в початковій розмові", – продовжив Олександр.

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Втім, вірогідність подальшої співпраці з компанією братів Кличків Усик остаточно не відкидає: "Якщо K2 запропонує мені кращі умови для заробітку, я продовжу з ними контракт, чому ні?"