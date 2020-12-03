Усик объяснил, почему хочет драться только с Джошуа
Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик – претендент на чемпионский пояс WBO. Поясом владеет британец Энтони Джошуа. Непобедимый Усик стремится драться за титул именно с Джошуа.
В интервью ютуб-каналу USYK17 33-летний Усик рассказал, что хочет провести следующий поединок за титул против Энтони Джошуа.
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Британец может отказаться защищать титул против Усика. Тогда пояс, вероятно, станет вакантным и Усик встретится с другим боксером.
"Хочу боксировать за чемпионский пояс. В следующем поединке. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой. Пусть боксируют, но я претендент на пояс WBO и хочу его получить", – сказал Усик.
Как известно, Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на два поединка в 2021 году. Усик мешает этому бою.
Понимаю, что они хотят сделать громкий бой за объединение с обязательным реваншем. Но пришла моя очередь,
– отметил украинец.
Усик заявил, что хочет встретиться именно с Джошуа, ведь тот владеет еще двумя титулами – WBA и IBF.
"Давайте будем говорить, оставляйте пояс WBO и проводите свой бой. Но вообще хочу боксировать с Энтони Джошуа, у него же еще есть пояса. WBO – провокатор того, как это можно сделать", – резюмировал Усик.
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