Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик – претендент на чемпионский пояс WBO. Поясом владеет британец Энтони Джошуа. Непобедимый Усик стремится драться за титул именно с Джошуа.

В интервью ютуб-каналу USYK17 33-летний Усик рассказал, что хочет провести следующий поединок за титул против Энтони Джошуа.

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Британец может отказаться защищать титул против Усика. Тогда пояс, вероятно, станет вакантным и Усик встретится с другим боксером.

"Хочу боксировать за чемпионский пояс. В следующем поединке. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой. Пусть боксируют, но я претендент на пояс WBO и хочу его получить", – сказал Усик.

Как известно, Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на два поединка в 2021 году. Усик мешает этому бою.

Понимаю, что они хотят сделать громкий бой за объединение с обязательным реваншем. Но пришла моя очередь,

– отметил украинец.

Усик заявил, что хочет встретиться именно с Джошуа, ведь тот владеет еще двумя титулами – WBA и IBF.

"Давайте будем говорить, оставляйте пояс WBO и проводите свой бой. Но вообще хочу боксировать с Энтони Джошуа, у него же еще есть пояса. WBO – провокатор того, как это можно сделать", – резюмировал Усик.

Ко вниманию. Джошуа уже 12 декабря проведет бой против Пулева. В случае победы команда британца хочет попросить Усика об отсрочке боя с Джошуа.