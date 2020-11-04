Провал "Шахтера", отмена боя Поветкин – Уайт: главные новости спорта за 3 ноября
Донецкий "Шахтер" позорно проиграл в Лиге чемпионов, а бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом перенесли. Обзор главных новостей спорта за 3 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.
"Шахтер" больно проиграл "Боруссии" М
Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Об этом сообщает 24 канал.
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"Горняки" в Киеве на НСК "Олимпийский" были биты немецкой "Боруссией" Менхенгладбах с неприличным счетом 6:0.
Старт поединка оказался сложным для дончан, ведь немцы вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Плеа. Через 9 минут гости удвоили преимущество после автогола Бондаря.
К завершению тайма Плеа оформил дубль, а Бенсебаини увеличил преимущество "Боруссии" до четырех голов.
Во втором тайме "Боруссия" забила еще два гола. Сперва отличился Штиндль, а затем хет-трик оформил Плеа.
Бой Уайт – Поветкин перенесен
Матч-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен. У россиянина обнаружили коронавирус.
Реванш между Поветкиным и Уайтом перенесли на 30 января 2021 года.
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Хирн сообщил, что Поветкин находится в больнице, ведь заразился коронавирусом.
К сожалению, сегодня мы получили известие, что Александр Поветкин находится в больнице после положительного результата теста на COVID-19. Бой будет перенесен на 30 января. Объявление о нашем шоу 21 ноября будет сделано в ближайшее время,
– сообщил Хирн.
Как Поветкин избил Уайта
- Первая встреча боксеров состоялась в августе 2020 года. Уайт активно начал поединок и превосходил россиянина.
- Однако Поветкин неожиданно нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.
Матч "Динамо" – "Барселона" состоится
Киевское "Динамо" получило результаты повторных тестов на COVID-19. Украинская команда вынужденно прошла повторное тестирование из-за вспышки коронавирус в клубе.
Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению поединка против "Барселоны".
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У "Динамо" огромные проблемы с составом перед матчем.
В Испании точно не сыграют травмированные Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.
Также дисквалифицирован до декабря 2020 года Артем Беседин и удален в поединке с "Ференцварошем" Сергей Сидорчук.
Еще поединок пропустит целая группа игроков, заразившихся коронавирусом:
- Денис Бойко
- Георгий Бущан
- Денис Гармаш
- Миккель Дуелунд
- Александр Караваев
- Виталий Миколенко
- Георгий Цитаишвили
- Николай Шапаренко
Усик и Ломаченко в рейтинге WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров современности. Александр Усик занимает 2-е место в супертяжелом весе, а вот Василий Ломаченко после поражения от Лопеса спустился на 3-ю строчку в легком дивизионе.
После последних поединков, которые показались для Усика и Ломаченко совершенно противоположными, улучшились позиции только для Александра.
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Победа над Дереком Чисорой позволила украинскому супертяжу закрепиться на второй строчке и приблизиться к Тревору Браяну.
Рейтинг в весовой категории Ломаченко возглавил Роландо Ромеро, второе место у Роберта Истер-младшего. Сразу за спиной украинца в списке находится Хорхе Линарес. Пятерку лидеров замкнул Джексон Маринес.
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