Донецкий "Шахтер" позорно проиграл в Лиге чемпионов, а бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом перенесли. Обзор главных новостей спорта за 3 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.

"Шахтер" больно проиграл "Боруссии" М

Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Об этом сообщает 24 канал.

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"Горняки" в Киеве на НСК "Олимпийский" были биты немецкой "Боруссией" Менхенгладбах с неприличным счетом 6:0.

Старт поединка оказался сложным для дончан, ведь немцы вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Плеа. Через 9 минут гости удвоили преимущество после автогола Бондаря.

К завершению тайма Плеа оформил дубль, а Бенсебаини увеличил преимущество "Боруссии" до четырех голов.

Во втором тайме "Боруссия" забила еще два гола. Сперва отличился Штиндль, а затем хет-трик оформил Плеа.

Бой Уайт – Поветкин перенесен

Матч-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен. У россиянина обнаружили коронавирус.

Реванш между Поветкиным и Уайтом перенесли на 30 января 2021 года.

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Хирн сообщил, что Поветкин находится в больнице, ведь заразился коронавирусом.

К сожалению, сегодня мы получили известие, что Александр Поветкин находится в больнице после положительного результата теста на COVID-19. Бой будет перенесен на 30 января. Объявление о нашем шоу 21 ноября будет сделано в ближайшее время,

– сообщил Хирн.

Как Поветкин избил Уайта

Первая встреча боксеров состоялась в августе 2020 года. Уайт активно начал поединок и превосходил россиянина.

Однако Поветкин неожиданно нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Матч "Динамо" – "Барселона" состоится

Киевское "Динамо" получило результаты повторных тестов на COVID-19. Украинская команда вынужденно прошла повторное тестирование из-за вспышки коронавирус в клубе.

Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению поединка против "Барселоны".

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У "Динамо" огромные проблемы с составом перед матчем.

В Испании точно не сыграют травмированные Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Также дисквалифицирован до декабря 2020 года Артем Беседин и удален в поединке с "Ференцварошем" Сергей Сидорчук.

Еще поединок пропустит целая группа игроков, заразившихся коронавирусом:

Денис Бойко

Георгий Бущан

Денис Гармаш

Миккель Дуелунд

Александр Караваев

Виталий Миколенко

Георгий Цитаишвили

Николай Шапаренко

Матч "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4-го ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Усик и Ломаченко в рейтинге WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров современности. Александр Усик занимает 2-е место в супертяжелом весе, а вот Василий Ломаченко после поражения от Лопеса спустился на 3-ю строчку в легком дивизионе.

После последних поединков, которые показались для Усика и Ломаченко совершенно противоположными, улучшились позиции только для Александра.

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Победа над Дереком Чисорой позволила украинскому супертяжу закрепиться на второй строчке и приблизиться к Тревору Браяну.

Рейтинг в весовой категории Ломаченко возглавил Роландо Ромеро, второе место у Роберта Истер-младшего. Сразу за спиной украинца в списке находится Хорхе Линарес. Пятерку лидеров замкнул Джексон Маринес.