Провал "Шахтаря", скасування бою Повєткін – Уайт: головні новини спорту за 3 листопада
Донецький "Шахтар" ганебно програв у Лізі чемпіонів, а бій Олександра Повєткіна з Ділліаном Уайтом перенесли. Огляд головних новин спорту за 3 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.
"Шахтар" боляче програв "Боруссії" М
Донецький "Шахтар" зазнав першої поразки у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Про це повідомляє 24 канал.
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"Гірники" у Києві на НСК "Олімпійський" були биті німецькою "Боруссією" Менхенгладбах з непристойним рахунком 6:0.
Старт поєдинку виявився складним для донеччан, адже німці вийшли вперед вже на 8-й хвилині завдяки голу Плеа. Через 9 хвилин гості подвоїли перевагу після автоголу Бондаря.
До завершення тайму Плеа оформив дубль, а Бенсебаїні збільшив перевагу "Боруссії" до чотирьох голів.
У другому таймі "Боруссія" забила ще два голи. Спершу відзначився Штіндль, а згодом хет-трик оформив Плеа.
Бій Уайт – Повєткін перенесено
Матч-реванш між російським боксером Олександром Повєткіним та британцем Ділліаном Уайтом перенесено. У росіянина виявили коронавірус.
Реванш між Повєткіним та Уайтом перенесли на 30 січня 2021 року.
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Хірн повідомив, що Повєткін перебуває у лікарні, адже заразився коронавірусом.
На жаль, сьогодні ми отримали звістку, що Олександр Повєткін знаходиться у лікарні після позитивного результату тесту на COVID-19. Бій буде перенесений на 30 січня. Оголошення про наше шоу 21 листопада буде зроблено найближчим часом,
– повідомив Хірн.
Як Повєткін побив Уайта
- Перша зустріч боксерів відбулася у серпні 2020 року. Уайт активно розпочав поєдинок та переважав росіянина.
- Проте Повєткін несподівано нокаутував Уайта й став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі.
Матч "Динамо" – "Барселона" відбудеться
Київське "Динамо" отримало результати повторних тестів на COVID-19. Українська команда вимушено пройшла повторне тестування через спалах коронавірусу у клубі.
Усі тести членів делегації виявилися негативними, тож коронавірус не перешкодить проведенню поєдинку проти "Барселони".
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У "Динамо" величезні проблеми зі складом перед матчем.
В Іспанії точно не зіграють травмовані Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич.
Також дискваліфікований до грудня 2020 року Артем Бєсєдін і вилучений у поєдинку з "Ференцварошем" Сергій Сидорчук.
Ще поєдинок пропустить ціла група гравців, які заразилися коронавірусом:
- Денис Бойко
- Георгій Бущан
- Денис Гармаш
- Міккель Дуелунд
- Олександр Караваєв
- Віталій Миколенко
- Георгій Цитаїшвілі
- Микола Шапаренко
Усик і Ломаченко у рейтингу WBA
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оновила рейтинг найкращих боксерів сучасності. Олександр Усик посідає 2-ге місце у суперважкій вазі, а от Василь Ломаченко після поразки від Лопеса спустився на 3-тю сходинку у легкому дивізіоні.
Після останніх поєдинків, які видались для Усика та Ломаченка зовсім протилежними, покращив позиції лише Олександра.
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Перемога над Дереком Чісорою дозволила українському супертяжу закріпитись на другій сходинці та наблизитись до Тревора Браяна.
Рейтинг у ваговій категорії Ломаченка очолив Роландо Ромеро, друге місце у Роберта Істер-молодшого. Відразу за спиною українця у списку перебуває Хорхе Лінарес. П'ятірку лідерів замкнув Джексон Марінес.
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