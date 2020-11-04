Донецький "Шахтар" ганебно програв у Лізі чемпіонів, а бій Олександра Повєткіна з Ділліаном Уайтом перенесли. Огляд головних новин спорту за 3 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.

"Шахтар" боляче програв "Боруссії" М

Донецький "Шахтар" зазнав першої поразки у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Про це повідомляє 24 канал.

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"Гірники" у Києві на НСК "Олімпійський" були биті німецькою "Боруссією" Менхенгладбах з непристойним рахунком 6:0.

Старт поєдинку виявився складним для донеччан, адже німці вийшли вперед вже на 8-й хвилині завдяки голу Плеа. Через 9 хвилин гості подвоїли перевагу після автоголу Бондаря.

До завершення тайму Плеа оформив дубль, а Бенсебаїні збільшив перевагу "Боруссії" до чотирьох голів.

У другому таймі "Боруссія" забила ще два голи. Спершу відзначився Штіндль, а згодом хет-трик оформив Плеа.

Бій Уайт – Повєткін перенесено

Матч-реванш між російським боксером Олександром Повєткіним та британцем Ділліаном Уайтом перенесено. У росіянина виявили коронавірус.

Реванш між Повєткіним та Уайтом перенесли на 30 січня 2021 року.

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Хірн повідомив, що Повєткін перебуває у лікарні, адже заразився коронавірусом.

На жаль, сьогодні ми отримали звістку, що Олександр Повєткін знаходиться у лікарні після позитивного результату тесту на COVID-19. Бій буде перенесений на 30 січня. Оголошення про наше шоу 21 листопада буде зроблено найближчим часом,

– повідомив Хірн.

Як Повєткін побив Уайта

Перша зустріч боксерів відбулася у серпні 2020 року. Уайт активно розпочав поєдинок та переважав росіянина.

Проте Повєткін несподівано нокаутував Уайта й став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Матч "Динамо" – "Барселона" відбудеться

Київське "Динамо" отримало результати повторних тестів на COVID-19. Українська команда вимушено пройшла повторне тестування через спалах коронавірусу у клубі.

Усі тести членів делегації виявилися негативними, тож коронавірус не перешкодить проведенню поєдинку проти "Барселони".

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У "Динамо" величезні проблеми зі складом перед матчем.

В Іспанії точно не зіграють травмовані Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич.

Також дискваліфікований до грудня 2020 року Артем Бєсєдін і вилучений у поєдинку з "Ференцварошем" Сергій Сидорчук.

Ще поєдинок пропустить ціла група гравців, які заразилися коронавірусом:

Денис Бойко

Георгій Бущан

Денис Гармаш

Міккель Дуелунд

Олександр Караваєв

Віталій Миколенко

Георгій Цитаїшвілі

Микола Шапаренко

Матч "Барселона" – "Динамо" відбудеться у середу, 4-го листопада у столиці Каталонії, початок о 22.00.

Усик і Ломаченко у рейтингу WBA

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оновила рейтинг найкращих боксерів сучасності. Олександр Усик посідає 2-ге місце у суперважкій вазі, а от Василь Ломаченко після поразки від Лопеса спустився на 3-тю сходинку у легкому дивізіоні.

Після останніх поєдинків, які видались для Усика та Ломаченка зовсім протилежними, покращив позиції лише Олександра.

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Перемога над Дереком Чісорою дозволила українському супертяжу закріпитись на другій сходинці та наблизитись до Тревора Браяна.

Рейтинг у ваговій категорії Ломаченка очолив Роландо Ромеро, друге місце у Роберта Істер-молодшого. Відразу за спиною українця у списку перебуває Хорхе Лінарес. П'ятірку лідерів замкнув Джексон Марінес.