Непобедимый Александр Усик уже в следующем поединке хочет бросить вызов чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Впрочем, эксперты сомневаются, что Усик сможет дать серьезный бой британскому супертяжеловесу.

Диллиан Уайт, земляк Джошуа, считает, что украинский боксер слишком мал для супертяжелого дивизиона. Об этом сообщает Boxing News 24.

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Уайт не верит в Усика

По мнению Уайта, единственный шанс Усика – скорость, которой он перехитрит Джошуа.

Не думаю, что Усик достаточно сильный и большой для супертяжелого веса. Не думаю, что он устойчив к ударам, так как удары Чисоры серьезно его задевали. Единственное, что может сделать Усик в бою с нами – двигаться и перехитрить нас. Мы большие, серьезные ребята, мы с ним справимся. Я бы задавил его,

– сказал Уайт.

Диллиан Уайт считает, что Усик не сможет стать чемпионом мира, ведь Джошуа нокаутирует его.

"Усик – чемпион мира? Не в бою со мной, Джошуа или Фьюри. Без шансов. Джошуа нокаутирует его, потому что у Джошуа есть мощь, антропометрия, он хороший, активный супертяжеловес. К тому же его умная команда", – сказал Уайт.

Важно. Усик – обязательный претендент на пояс WBO, которым владеет Джошуа.

Экс-тренер Усика оценил шансы украинца

Джеймс Али Башир, бывший тренер Усика, негативно оценил бой украинца, в котором тот победил Дерека Чисору.

"Он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, пошли. Он отошел от тех вещей. И он страдал в ринге. Да, он не потерпел поражение еще, но он выбрал путь брать на себя больше ударов. Больше, чем когда-либо раньше.

Я отметил это в предыдущем поединке, а этот бой был очень близким, очень. Многие люди говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, рассудительным, а просто бегал, вместо того, чтобы действительно боксировать", – заявил экс-тренер Усика.

Специалист считает, что Усик не сможет дать бой лидерам хэвивейта Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри.

Я могу сказать одну вещь – он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле,

– цитирует Башира Xsport.