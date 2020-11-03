Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 3 ноября
В среду, 3-го ноября, состоялись первые матчи 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Результаты матчей и видео голов – смотрите в материале Спорт 24.
Шахтер – Боруссия М 0:6
Голы: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (авт), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65
Шахтер – Боруссия М видеообзор
Как это было "Шахтер" пропустил 6 голов и проиграл "Боруссии" М в Лиге чемпионов: видео
Локомотив – Атлетико 1:1
Голы: Миранчук, 25 (п) – Хименес, 18
Локомотив – Атлетико видеообзор
Поделиться новостью