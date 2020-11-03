Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик – один из претендентов на титул чемпиона по версии WBO. В октябре титулом начал владеть Теофимо Лопес после того, как победил Василия Ломаченко. Беринчик стремится получить шанс выиграть чемпионский пояс.

По информации Tribuna.com, Беринчик пытается выйти на титульный бой. В частности, сообщалось, что команды Дениса и ганца Эммануэля Тагоэ продолжают переговоры о встрече.

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Беринчик и Тагоэ якобы хотят определить обязательного претендента на бой за пояс. Одна из вероятных дат их поединка – 19 декабря.

В Беринчика опровергли информацию

Александр Красюк, промоутер Беринчика, не подтвердил информацию о бое Дениса и Тагоэ. По его словам, поединку препятствует WBO.

Пока ничего не могу сказать. WBO пока не хочет санкционировать поединок за звание обязательного претендента. Этим как раз и занимаемся – ведем переговоры с Организацией. Лопеса поднимут до статуса Суперчемпиона и у него будет 18 месяцев на обязательную защиту. Поэтому WBO не хочет тратить своего претендента полтора года,

– рассказал Красюк.

Почему Беринчик – претендент на титул

Свой предыдущий бой серебряный призер Олимпийских игр-2012 Беринчик провёл 8 октября и досрочно победил Виорела Симиона.

Денис третий раз защитил титул WBO International и получил 14-ю подряд победу на профессиональном ринге.

В обновленном рейтинге WBO Денис занимает 3-е место. Тагоэ – 4-е.