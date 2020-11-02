COVID-19 в "Динамо", Украина примет Евро-2023 по волейболу: главные новости спорта за 1 ноября
Украина впервые в истории примет чемпионат Европы по волейболу, а Mercedes оформил победу в Кубке конструкторов Формулы-1 сезона-2019/2020. Обзор главных новостей спорта 1 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.
Украина впервые проведет чемпионат Европы по волейболу
Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) определилась со странами, где планируется провести финальную часть мужского чемпионата Европы по волейболу 2023 года. В их числе оказалась и Украина. Об этом пишет 24 канал.
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Об этом руководству ФВУ лично сообщил глава ЕКВ Александар Боричич. Украина станет одной из четырех стран-хозяек турнира, а матчи могут пройти в трех украинских городах.
Руководство ФВУ лелеет надежду, что эти грандиозные континентальные соревнования состоятся на новой современной арене, построенной совместными усилиями государства и спонсоров.
Кроме того, ЕКВ возьмет на себя часть финансирования, так как заинтересована в географическом расширении форума.
Матч "Шахтера" в ЛЧ пройдет без зрителей
Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах пройдет без болельщиков.
Об этом сообщил вице-президент "Шахтера" Борис Колесников в фейсбуке. Игра состоится в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский".
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Минздрав в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом отозвал свое письмо донецкому клубу с разрешением проведения встречи со зрителями.
В письме Минздрава указывается, что с болельщиками запрещается проведение всех международных матчей, пока ситуация не стабилизируется.
Mercedes в седьмой раз выиграл Кубок конструкторов
Немецкая команда Формулы-1 Mercedes 1-го ноября досрочно выиграла Кубок конструкторов сезона-2020. Mercedes оформил победу за четыре этапа до завершения сезона.
Mercedes за 13 гонок сезона-2020 набрал 435 очков и стал недосягаемым для конкурентов.
В Имоле Mercedes оформил так называемый дубль, так как гонку выиграл Льюис Хэмилтон, а Валттери Боттас финишировал вторым.
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Также успеху немецкой команды поспособствовало то, что Red Bull не набрал очков.
Red Bull, который занимает вторую строчку, набрал 226 очков и математически не сможет опередить Mercedes. Третье место удерживает Racing Point.
Mercedes – неизменный победитель Кубка конструкторов с 2014 года.
"Львов" прервал длительную серию неудач
Полтавская "Ворскла" 1-го ноября сенсационно проиграла "Львову" в рамках 8-го тура УПЛ. "Львов" впервые победил с 23-го февраля 2020 года и прервал серию из 20-и официальных матчей без побед.
"Львов" одержал победу благодаря единственному голу Ныча еще в первом тайме. Львовская команда, которая осталась без главного тренера, выдержала давление "Ворсклы" на протяжении всего матча.
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Кроме того, "Львов" нанес "Ворскле" первое поражение в сезоне.
Полтавская команда могла вырвать ничью, так как в компенсированное время получила право пробить пенальти. Но 21-летний вратарь "Львова" Орест Костик отбил удар с отметки и принес своей команде победу.
Футболист сборной Украины заразился коронавирусом
Футболист сборной Украины Игорь Пластун сдал положительный тест на COVID-19. Игрок бельгийского "Гента" самоизолировался после положительного теста на коронавирус.
О том, что Игорь Пластун сдал положительный тест на коронавирус, сообщает voetbalprimeur.be со ссылкой на Het Nieuwsblad.
30-летний украинец отправился на самоизоляцию вместе с еще двумя игроками "Гента" Андреасом Ханча-Ольсеном и Джорданом Ботаком.
Пока нет информации о том, как Пластун переносит болезнь.
В этом сезоне Пластун забил 2 гола в 11 матчах за "Гент".
Отметим, что Пластун не был включен в расширенный список сборной Украины на ноябрьские матчи против Польши, Швейцарии и Германии.
Сейчас на самоизоляции из-за коронавируса находятся еще три футболиста сборной Украины – Георгий Бущан, Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко.
Коронавирус в "Динамо"
Коронавирус не покидает киевское "Динамо". В воскресенье, 1-го ноября, COVID-19 был обнаружен у еще пяти футболистов.
Редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщает, что пятеро футболистов "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус. В "Динамо" пока не подтверждали информацию.
По информации Франкова, среди футболистов положительные тесты сдали пятеро игроков:
- Александр Караваев
- Николай Шапаренко,
- Георгий Цитаишвили
- Миккель Дуэлунд
- Тудор Белуце.
Также положительный результат – у ассистента главного тренера Мирчи Луческу, Эмиля Караса, и врачей команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.
Из-за коронавируса в первую команду переведен защитник Константин Вивчаренко.
В среду, 4 ноября, "Динамо" в гостях сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Уже 8-го ноября киевлян ждет встреча против "Шахтера" в чемпионате Украины.
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