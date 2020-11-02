Украина впервые в истории примет чемпионат Европы по волейболу, а Mercedes оформил победу в Кубке конструкторов Формулы-1 сезона-2019/2020. Обзор главных новостей спорта 1 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Украина впервые проведет чемпионат Европы по волейболу

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) определилась со странами, где планируется провести финальную часть мужского чемпионата Европы по волейболу 2023 года. В их числе оказалась и Украина. Об этом пишет 24 канал.

Это важно: Украина потеряла троих основных вратарей перед матчами с Россией

Об этом руководству ФВУ лично сообщил глава ЕКВ Александар Боричич. Украина станет одной из четырех стран-хозяек турнира, а матчи могут пройти в трех украинских городах.

Руководство ФВУ лелеет надежду, что эти грандиозные континентальные соревнования состоятся на новой современной арене, построенной совместными усилиями государства и спонсоров.

Кроме того, ЕКВ возьмет на себя часть финансирования, так как заинтересована в географическом расширении форума.

Матч "Шахтера" в ЛЧ пройдет без зрителей

Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах пройдет без болельщиков.

Об этом сообщил вице-президент "Шахтера" Борис Колесников в фейсбуке. Игра состоится в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский".

Кстати: Шахтер – Боруссия М: стал известен главный арбитр матча Лиги чемпионов

Минздрав в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом отозвал свое письмо донецкому клубу с разрешением проведения встречи со зрителями.

В письме Минздрава указывается, что с болельщиками запрещается проведение всех международных матчей, пока ситуация не стабилизируется.

Матч "Шахтер" – "Боруссия" М пройдет 3-го ноября, начало – в 19:55.

Mercedes в седьмой раз выиграл Кубок конструкторов

Немецкая команда Формулы-1 Mercedes 1-го ноября досрочно выиграла Кубок конструкторов сезона-2020. Mercedes оформил победу за четыре этапа до завершения сезона.

Mercedes за 13 гонок сезона-2020 набрал 435 очков и стал недосягаемым для конкурентов.

В Имоле Mercedes оформил так называемый дубль, так как гонку выиграл Льюис Хэмилтон, а Валттери Боттас финишировал вторым.

Как это было: Хэмилтон одержал драматическую победу в Имоле, сход Ферстаппена и наезд Стролла на механика

Также успеху немецкой команды поспособствовало то, что Red Bull не набрал очков.

Red Bull, который занимает вторую строчку, набрал 226 очков и математически не сможет опередить Mercedes. Третье место удерживает Racing Point.

Mercedes – неизменный победитель Кубка конструкторов с 2014 года.

"Львов" прервал длительную серию неудач

Полтавская "Ворскла" 1-го ноября сенсационно проиграла "Львову" в рамках 8-го тура УПЛ. "Львов" впервые победил с 23-го февраля 2020 года и прервал серию из 20-и официальных матчей без побед.

"Львов" одержал победу благодаря единственному голу Ныча еще в первом тайме. Львовская команда, которая осталась без главного тренера, выдержала давление "Ворсклы" на протяжении всего матча.

Смотрите также: "Минай" и "Рух" в матче дебютантов УПЛ разделили очки: видео

Кроме того, "Львов" нанес "Ворскле" первое поражение в сезоне.

Полтавская команда могла вырвать ничью, так как в компенсированное время получила право пробить пенальти. Но 21-летний вратарь "Львова" Орест Костик отбил удар с отметки и принес своей команде победу.

Футболист сборной Украины заразился коронавирусом

Футболист сборной Украины Игорь Пластун сдал положительный тест на COVID-19. Игрок бельгийского "Гента" самоизолировался после положительного теста на коронавирус.

О том, что Игорь Пластун сдал положительный тест на коронавирус, сообщает voetbalprimeur.be со ссылкой на Het Nieuwsblad.

30-летний украинец отправился на самоизоляцию вместе с еще двумя игроками "Гента" Андреасом Ханча-Ольсеном и Джорданом Ботаком.

Пока нет информации о том, как Пластун переносит болезнь.

В этом сезоне Пластун забил 2 гола в 11 матчах за "Гент".

Отметим, что Пластун не был включен в расширенный список сборной Украины на ноябрьские матчи против Польши, Швейцарии и Германии.

Сейчас на самоизоляции из-за коронавируса находятся еще три футболиста сборной Украины – Георгий Бущан, Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко.

Коронавирус в "Динамо"

Коронавирус не покидает киевское "Динамо". В воскресенье, 1-го ноября, COVID-19 был обнаружен у еще пяти футболистов.

Редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщает, что пятеро футболистов "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус. В "Динамо" пока не подтверждали информацию.

По информации Франкова, среди футболистов положительные тесты сдали пятеро игроков:

Александр Караваев

Николай Шапаренко,

Георгий Цитаишвили

Миккель Дуэлунд

Тудор Белуце.

Также положительный результат – у ассистента главного тренера Мирчи Луческу, Эмиля Караса, и врачей команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.

Из-за коронавируса в первую команду переведен защитник Константин Вивчаренко.

Важно. "Динамо" после матча против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов (2:2) ушло на изоляцию. Все футболисты находятся на базе клуба. COVID-19 ранее был подтвержден у Георгия Бущана, Дениса Бойко, Виталия Миколенко.

В среду, 4 ноября, "Динамо" в гостях сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Уже 8-го ноября киевлян ждет встреча против "Шахтера" в чемпионате Украины.