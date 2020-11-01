1 ноября в 8 туре УПЛ сыграли дебютанты лиги "Минай" и "Рух". Матч закончился безголевой ничьей.

Минай – Рух 0:0

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Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и поэтому очный поединок, как говорят "за 6 очков".

Львовяне попытаются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А "Минай" попытается забить дома более одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая "битва аутсайдеров".

Уже на 3-й минуте Кныш вывел Маембе на удар, тот с ходу пробил в ближний угол из пределов штрафной – рядом со штангой.

Также на 30-й минуте Кныш классно выполнил передачу в район 11-метровой отметки на Шиндера-Антон сделал скидку Нуриеву, который слишком далеко отпустил от себя мяч и упустил момент для удара. А позиция-то была убойная.

В первом тайме на поле стадиона "Авангард" было куда больше борьбы, чем самого футбола. Один полумомент у Нуриева на две команды – вот и все, что подарила нам первая половина матча.

Минай – движение видеообзор первого тайма

После перерыва "Рух" забил, но влетел в сетку от руки серба Стаменковича. Рефери Монзуль разобралась в этом эпизоде великолепно. Голу же Стаменкович предшествовала грубая ошибка на выходе от Поповича.

На 70-й минуте опасно было уже у ворот Бандуры. Шиндер здорово отдал под удар Кожанова, пробившего чуть выше перекладины ворот "Руха". Очень активно заиграл "Минай" в последние минуты, но на табло так и остались нули.