Україна вперше в історії прийме чемпіонат Європи з волейболу, а Mercedes оформив перемогу у Кубку конструкторів Формули-1 сезону-2019/2020. Огляд головних новин спорту за 1 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.

Україна вперше проведе чемпіонат Європи з волейболу

Європейська Конфедерація волейболу (ЄКВ) визначилася з країнами, де планується провести фінальну частину чоловічого чемпіонату Європи з волейболу 2023 року. У їх числі опинилася і Україна. Про це пише 24 канал.

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Про це керівництву ФВУ особисто повідомив очільник ЄКВ Александар Борічіч. Україна стане однією з чотирьох країн-господарок турніру, а матчі можуть пройти в трьох українських містах.

Керівництво ФВУ плекає надію, що ці грандіозні континентальні змагання відбудуться на новій сучасній арені, побудованій спільними зусиллями держави і спонсорів.

Окрім того, ЄКВ візьме на себе частину фінансування, адже зацікавлена в географічному розширенні форуму.

Матч "Шахтаря" в ЛЧ пройде без глядачів

Матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Боруссією" Менхенгладбах пройде без уболівальників.

Про це повідомив віцепрезидент "Шахтаря" Борис Колесніков у фейсбуці. Гра відбудеться в Києві, на стадіоні НСК "Олімпійський".

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МОЗ у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом відкликав свого листа донецькому клубу з дозволом проведення зустрічі з глядачами.

У листі МОЗ вказується, що з уболівальниками забороняється проведення взагалі всіх міжнародних матчів, поки ситуація не стабілізується.

Матч "Шахтар" – "Боруссія" М пройде 3-го листопада, початок – о 19:55.

Mercedes всьоме виграв Кубок конструкторів

Німецька команда Формули-1 Mercedes 1-го листопада достроково виграла Кубок конструкторів сезону-2020. Mercedes оформив перемогу за чотири етапи до завершення сезону. Mercedes за 13 гонок сезону-2020 набрав 435 очок і став недосяжним для конкурентів. В Імолі Mercedes оформив так званий дубль, адже гонку виграв Льюїс Хемілтон, а Валттері Боттас фінішував другим. Як це було: Хемілтон здобув драматичну перемогу в Імолі, схід Ферстаппена й наїзд Стролла на механіка