Україна вперше проведе чемпіонат Європи з волейболу
Європейська Конфедерація волейболу (ЄКВ) визначилася з країнами, де планується провести фінальну частину чоловічого чемпіонату Європи з волейболу 2023 року. У їх числі опинилася і Україна. Про це
пише 24 канал .
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Про це керівництву ФВУ особисто повідомив очільник ЄКВ Александар Борічіч. Україна стане однією з чотирьох країн-господарок турніру, а матчі можуть пройти в трьох українських містах.
Керівництво ФВУ плекає надію, що ці грандіозні континентальні змагання відбудуться на новій сучасній арені, побудованій спільними зусиллями держави і спонсорів.
Окрім того, ЄКВ візьме на себе частину фінансування, адже зацікавлена в географічному розширенні форуму.
Матч "Шахтаря" в ЛЧ пройде без глядачів
Матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Боруссією" Менхенгладбах пройде без уболівальників.
Про це повідомив віцепрезидент "Шахтаря" Борис Колесніков у фейсбуці. Гра відбудеться в Києві, на стадіоні НСК "Олімпійський".
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МОЗ у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом відкликав свого листа донецькому клубу з дозволом проведення зустрічі з глядачами.
У листі МОЗ вказується, що з уболівальниками забороняється проведення взагалі всіх міжнародних матчів, поки ситуація не стабілізується.
Матч "Шахтар" – "Боруссія" М пройде 3-го листопада, початок – о 19:55.
Mercedes всьоме виграв Кубок конструкторів
Німецька команда Формули-1 Mercedes 1-го листопада достроково виграла Кубок конструкторів сезону-2020. Mercedes оформив перемогу за чотири етапи до завершення сезону.
Mercedes за 13 гонок сезону-2020 набрав 435 очок і став недосяжним для конкурентів.
В Імолі Mercedes оформив так званий дубль, адже гонку виграв Льюїс Хемілтон, а Валттері Боттас фінішував другим.
Як це було:
Хемілтон здобув драматичну перемогу в Імолі, схід Ферстаппена й наїзд Стролла на механіка
Також успіху німецької команди посприяло те, що Red Bull не набрав очок.
Red Bull, який посідає другу сходинку, набрав 226 очок та математично не зможе випередити Mercedes. Третє місце утримує Racing Point.
Mercedes – незмінний переможець Кубка конструкторів з 2014 року.
"Львів" перервав тривалу серію невдач
Полтавська "Ворскла" 1-го листопада сенсаційно програла "Львову" у рамках 8-го туру УПЛ. "Львів" вперше переміг з 23-го лютого 2020 року та перервав серію з 20-и офіційних матчів без перемог.
"Львів" здобув перемогу завдяки єдиному голу Нича ще в першому таймі. Львівська команда, яка залишилася без головного тренера, витримала тиск "Ворскли" протягом усього матчу.
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Окрім того, "Львів" завдав "Ворсклі" першої поразки у сезоні.
Полтавська команда могла вирвати нічию, адже в компенсований час отримала право пробити пенальті. Та 21-річний воротар "Львова" Орест Костик відбив удар з позначки та приніс своїй команді перемогу.
Футболіст збірної України заразився коронавірусом
Футболіст збірної України Ігор Пластун здав позитивний тест на COVID-19. Гравець бельгійського "Гента" самоізолювався після позитивного тесту на коронавірус.
Про те, що Ігор Пластун здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє voetbalprimeur.be з посиланням на Het Nieuwsblad.
30-річний українець відправився на самоізоляцію разом з ще двома гравцями "Гента" Андреасом Ханче-Ольсеном і Джорданом Ботаком.
Наразі немає інформації про те, як Пластун переносить хворобу.
У цьому сезоні Пластун забив 2 голи у 11 матчах за "Гент".
Зазначимо, що Пластун не був включений у розширений список збірної України на листопадові матчі проти Польщі, Швейцарії та Німеччини.
Наразі на самоізоляції через коронавірус перебувають ще три футболісти збірної України – Георгій Бущан, Віталій Миколенко та Богдан Михайліченко.
Коронавірус у "Динамо"
Коронавірус не полишає київське "Динамо". У неділю, 1-го листопада, COVID-19 було виявлено у ще п'яти футболістів.
Редактор журналу "Футбол" Артем Франков повідомляє, що п'ятеро футболістів "Динамо" здали позитивні тести на коронавірус. У "Динамо" поки не підтверджували інформацію.
За інформацією Франкова, серед футболістів позитивні тести здали п'ятеро гравців:
Олександр Караваєв
Микола Шапаренко,
Георгій Цітаішвілі
Міккель Дуелунд
Тудор Белуце.
Також позитивний результат в асистента головного тренера Мірчі Луческу – Еміля Караса і лікарів команди. У більшості хвороба протікає безсимптомно.
У середу, 4 листопада, "Динамо" у гостях зіграє проти "Барселони" у Лізі чемпіонів. Уже 8-го листопада киян чекає зустріч проти "Шахтаря" у чемпіонаті України.