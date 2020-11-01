Мужская сборная Украины по гандболу понесла очередные кадровые потери перед матчами отбора на чемпионат Европы-2022 против России.

По информации Xsport, в матчах точно участие не примет из-за болезни линейный Эдуард Захаров, а также вратарь Антон Терехов, у которого диагностировали коронавирус.

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Таким образом, перед матчами с россиянами сборная Украины не досчитается трех основных вратарей. Ранее стало известно, что участие в играх не примут Геннадий Комок и Антон Деревянкин.

Чемпионат Европы по гандболу 2022 года

Украина в отборе на Чемпионат Европы по гандболу 2022 года попала в группу 3, где кроме нашей сборной, также есть команды России, Чехии и Фарерских островов.

Команды, которые займут первые два места в группах и четыре лучшие из тех, кто займет третье место, выйдут в финальную часть европейского первенства. Отборочные матчи будут проходить с ноября 2020 по май 2021 года, все команды сыграют между собой в формате матчей дома и на выезде.

Финальный турнир Евро-2022 пройдет с 13-го по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии. Туда уже пробились хозяева турнира, а также действующий чемпион Европы Испания и серебряные призеры последнего европейского первенства Хорватия.

Матч Украина – Россия 5 ноября начнется в 17:00 по украинскому времени, игра Россия – Украина 7 ноября стартует в 14:00.