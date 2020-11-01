В Имоле 1 ноября состоялось гран-при Эмилии-Романьи 2020 года. Прогнозируемую победу одержал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Вслед за Хэмилтоном финишировал его партнер по команде – финн Валттери Боттас. Третьим неожиданно стал Даниэль Риккардо с Renault. После гонки в Имоле Mercedes досрочно выиграл Кубок конструкторов – седьмой раз подряд, пишет 24 канал.

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HAMILTON WINS!!



He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix



Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Ход гонки

Из-за узкого автодрома в Имоле и отсутствия скоростных виражей эксперты прогнозировали мало борьбы. Поэтому, большое значение имел старт.

Валттери Боттас, который взял поул в субботу, удачно стартовал и сохранил первое место. Зато Макс Ферстаппен неожиданно обошел Льюиса Хэмилтона. И сесть на хвост Боттасу голландец не смог.

Неудачным старт получился для Лэнса Стролла, который повредил антикрыло и заехал в боксы за новым. На первом же круге Шарль Леклер прошел Алекса Албона. Аж шесть позиций отыграл Антонио Джовинаццо, который стартовал 20-м.

LAP 2/63



Early trouble for Magnussen (spin) and Stroll, who pits to repair damage to his front wing



Bottas gets a great start and is P1



Verstappen up to P2, ahead of Hamilton (P3)#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/4cUYvharGn — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Быстро гонка завершилась для Пьера Гасли. Француз, который впервые в жизни стартовал 4-м, сошел из-за технических проблем.

LAP 9/63



"Pierre, we have to box, we have to box - we have a terminal situation on the car"



After such a promising weekend, horrible luck for Gasly and his race is over on Lap 9 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/canq6zTfiD — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Стратегии гонщиков разделились: кто пошел на быстрый пит-стоп, как Боттас, Ферстаппен, Леклер и другие, а другие, в частности, Льюис Хэмилтон, решили отложить заезд в боксы.

На двадцать девятом круге произошел еще один сход: Эстебан Окон не смог продолжить гонку из-за технических проблем. В результате этого сразу было объявлено о виртуальном автомобиле безопасности на трассе. Это позволило Хэмилтону сохранить лидерство – тотальное несчастье для Боттаса!

LAP 30/63



Race over for Esteban Ocon - he's out of he car and heading back to the garage #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/M4DadQR9y8 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

На 37-м кругу Ферстаппен догнал Боттаса, у которого были проблемы с болидом. Однако, Боттасу удавалось держать нидерландца на расстоянии. И на 43 круге Боттас ошибся и Ферстаппен прошел его.

LAP 43/63



Max finally gets his man - after a patient pursuit he takes P2 from Bottas with 20 laps remaining #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/fjIVwlsJSd — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Двумя кругами ранее Себастьян Феттель заехал на свой первый пит-стоп. Немец претендовал, чтобы вернуться в десятке. Но механики Ferrari, как всегда, "помогли" немцу. Замена резины Феттеля продолжалась более 13 секунд и он вернулся 14-м.

На сорок девятом кругу состоялся еще один сход. Магнуссен не смог продолжить гонку из-за боли в голове после нажатия на передачу.

На 51-м кругу неожиданно сошел Ферстаппен. У Макса лопнуло колесо и он попал в гравий. Из-за аварии Ферстаппена на трассе появился автомобиль безопасности и пилоты заехали в боксы за новой резиной.

LAP 51/63 - SAFETY CAR



Max Verstappen is OUT of the race from P2 - tyre trouble brings his race to a dramatic end! #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/an7USVqyyi — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Пока на трассе был автомобиль безопасности, свой болид успел разбить Джордж Рассел. Британец на ровном месте не справился с управлением и врезался в отбойник.

LAP 53/63



More drama at Imola - and this time it's George Russell



Running behind the Safety Car, he hits the barriers



"I don't know what to say" he tells the team over the radio #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/PMCv0wQrXE — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Не обошлось без инцидентов на пит-лейне. Стролли не вовремя затормозил и сбил механика.

После рестарта гонки на 58 круге Хэмилтон сохранил лидерство. Вслед ехали Боттас, Даниэль Риккардо, Шарль Леклер, Алекс Албон и Серхио Перес.

Сразу две позиции потерял Албон, которого прошел Данил Квят и Перес. Россиянин Квят еще и опередил Леклера и вышел на четвёртое место. Во время рестарта развернуло Албона, которого прошел Перес. Алекс заехал в боксы, вследствие чего финишировал последним.

LAP 59/63



Disaster for Alex Albon after the restart - he collides with Carlos Sainz and drops back to P15 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/sAiFjVy8z1 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Результаты гонки