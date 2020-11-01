Хэмилтон получил драматическую победу в Имоле, сход Ферстаппена и наезд Стролла на механика
В Имоле 1 ноября состоялось гран-при Эмилии-Романьи 2020 года. Прогнозируемую победу одержал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Вслед за Хэмилтоном финишировал его партнер по команде – финн Валттери Боттас. Третьим неожиданно стал Даниэль Риккардо с Renault. После гонки в Имоле Mercedes досрочно выиграл Кубок конструкторов – седьмой раз подряд, пишет 24 канал.
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Ход гонки
Из-за узкого автодрома в Имоле и отсутствия скоростных виражей эксперты прогнозировали мало борьбы. Поэтому, большое значение имел старт.
Валттери Боттас, который взял поул в субботу, удачно стартовал и сохранил первое место. Зато Макс Ферстаппен неожиданно обошел Льюиса Хэмилтона. И сесть на хвост Боттасу голландец не смог.
Неудачным старт получился для Лэнса Стролла, который повредил антикрыло и заехал в боксы за новым. На первом же круге Шарль Леклер прошел Алекса Албона. Аж шесть позиций отыграл Антонио Джовинаццо, который стартовал 20-м.
Быстро гонка завершилась для Пьера Гасли. Француз, который впервые в жизни стартовал 4-м, сошел из-за технических проблем.
Стратегии гонщиков разделились: кто пошел на быстрый пит-стоп, как Боттас, Ферстаппен, Леклер и другие, а другие, в частности, Льюис Хэмилтон, решили отложить заезд в боксы.
На двадцать девятом круге произошел еще один сход: Эстебан Окон не смог продолжить гонку из-за технических проблем. В результате этого сразу было объявлено о виртуальном автомобиле безопасности на трассе. Это позволило Хэмилтону сохранить лидерство – тотальное несчастье для Боттаса!
На 37-м кругу Ферстаппен догнал Боттаса, у которого были проблемы с болидом. Однако, Боттасу удавалось держать нидерландца на расстоянии. И на 43 круге Боттас ошибся и Ферстаппен прошел его.
Двумя кругами ранее Себастьян Феттель заехал на свой первый пит-стоп. Немец претендовал, чтобы вернуться в десятке. Но механики Ferrari, как всегда, "помогли" немцу. Замена резины Феттеля продолжалась более 13 секунд и он вернулся 14-м.
На сорок девятом кругу состоялся еще один сход. Магнуссен не смог продолжить гонку из-за боли в голове после нажатия на передачу.
На 51-м кругу неожиданно сошел Ферстаппен. У Макса лопнуло колесо и он попал в гравий. Из-за аварии Ферстаппена на трассе появился автомобиль безопасности и пилоты заехали в боксы за новой резиной.
Пока на трассе был автомобиль безопасности, свой болид успел разбить Джордж Рассел. Британец на ровном месте не справился с управлением и врезался в отбойник.
Не обошлось без инцидентов на пит-лейне. Стролли не вовремя затормозил и сбил механика.
После рестарта гонки на 58 круге Хэмилтон сохранил лидерство. Вслед ехали Боттас, Даниэль Риккардо, Шарль Леклер, Алекс Албон и Серхио Перес.
Сразу две позиции потерял Албон, которого прошел Данил Квят и Перес. Россиянин Квят еще и опередил Леклера и вышел на четвёртое место. Во время рестарта развернуло Албона, которого прошел Перес. Алекс заехал в боксы, вследствие чего финишировал последним.
Результаты гонки
- Хэмилтон
- Боттас
- Риккардо
- Квят
- Леклер
- Перес
- Сайнс
- Норрис
- Райкконен
- Джовинаццо
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