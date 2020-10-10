Молодежная сборная Украины сохранила шанс сыграть на чемпионате Европы в 2021 году, а Александр Усик узнал место боя с Дереком Чисорой. Главные новости спорта за 9 октября читайте в материале Спорт 24.

Молодежка сохранила шанс на Евро-2021

Молодежная сборная Украины сохранила шанс успешно преодолеть квалификацию на чемпионат Европы 2021 года. Об этом сообщает 24 канал.

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Подопечные Руслана Ротаня за три тура до завершения отборочного цикла проигрывали Румынии, которая на желанной для "сине-желтых" второй строчке, 9 очков.

В очном противостоянии с Румынией украинскую команду устраивала победа минимум с разницей в три гола. "Сине-желтые" победили минимально благодаря голу Сергея Булецы.

Украина окажется выше Румынии лишь в том случае, если румыны наберут не более 2 очков в последних двух турах, а украинцы соответственно выиграют три матча из трех.

Впереди Румынию ждет два домашних матча – против Мальты и Дании. Опередить лидеров группы Данию "сине-желтые" не имеют никаких шансов.

Украина победила Румынию в Киеве. На 80-й минуте победу команде Ротаня принес точный удар Сергея Булецы с пенальти.

Где пройдет бой Усика

Как известно, следующим соперником украинца Александра Усика станет британец Дерек Чисора. Бой боксеров супертяжелого веса официально согласовали, он состоится 31 октября 2020 года.

Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне, но из-за карантина бой отменили.

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Местом боя, скорее всего, будет "Уэмбли арена", которая теперь называется SSE Arena (не стоит путать с футбольным стадионом "Уэмбли", который рядом). Эта арена вмещает 12,5 тысячи зрителей.

Всего на SSE Arena Хирн планирует провести четыре боя. Бой Усик – Чисора станет первым. После этого здесь сразятся Кэти Тейлор и Мириам Гутьеррес, здесь состоится реванш Диллиан Уайт – Александр Поветкин, а также Билли Джо Сондерс будет защищать свой титул WBO.

Дебютный гол Шведа

Футболист сборной Украины Марьян Швед пытается реанимировать карьеру в чемпионате Бельгии. Игрок перешел в скромный "Мехелен", за который впервые отличился 9-го октября.

Арендованный у "Селтика" Марьян Швед отметился голом и результативным пасом в товарищеском матче против "Гента".

Во второй половине первого тайма 23-летний украинец ассистировал Джоффри Хайремансу. А на 50-й минуте и сам забил гол.

Швед удачно присоединился к атаке своей команды и с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот.

Швед отправился в аренду в "Мехелен" из шотландского "Селтика". В двух официальных встречах за бельгийский клуб Швед пока не отмечался результативными действиями.

Из-за матча Украины изменили работу метро Киева

В субботу, 10-го октября, сборная Украины по футболу в Киеве сыграет против Германии в рамках 3-го тура Лиги наций.

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Из-за футбольного матча 10 октября некоторые станции метро Киева могут быть недоступны для входа и выхода пассажиров. Тем, кто планирует пользоваться подземкой в это время, стоит заранее продумать маршруты.

В ночь на 11 октября поезда метро будут курсировать на час дольше. Об изменениях в связи с проведением футбольного матча сообщили в пресс-службе киевского метро.

"Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" вместе с ближайшей к стадиону "Олимпийской" будут недоступны для выхода пассажиров.

Отметим, что матч Украина – Германия смогут посетить болельщики.