Футболист сборной Украины Марьян Швед пытается реанимировать карьеру в чемпионате Бельгии. Игрок перешел в скромный "Мехелен", за который впервые отличился 9-го октября.

Арендованный у "Селтика" Марьян Швед отметился голом и результативным пасом в товарищеском матче против "Гента". Об этом сообщает 24 канал.

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Дебютный гол Шведа

Во второй половине первого тайма 23-летний украинец ассистировал Джоффри Хайремансу. А на 50-й минуте и сам забил гол.

Швед удачно присоединился к атаке своей команды и с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот.

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Швед перешел в "Мехелен": что известно

23-летний украинец летом официально сменил клубную прописку. Из-за нехватки игровой практики в "Селтике" Марьян отправился в аренду в "Мехелен".

Срок арендного соглашения составляет год.

В двух официальных встречах за бельгийский клуб Швед пока не отмечался результативными действиями.