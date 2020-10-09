Марьян Швед впервые забил за новый клуб в Бельгии: видео гола
Футболист сборной Украины Марьян Швед пытается реанимировать карьеру в чемпионате Бельгии. Игрок перешел в скромный "Мехелен", за который впервые отличился 9-го октября.
Арендованный у "Селтика" Марьян Швед отметился голом и результативным пасом в товарищеском матче против "Гента". Об этом сообщает 24 канал.
Достойно внимания: Ибрагимович не может побороть коронавирус
Дебютный гол Шведа
Во второй половине первого тайма 23-летний украинец ассистировал Джоффри Хайремансу. А на 50-й минуте и сам забил гол.
Швед удачно присоединился к атаке своей команды и с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот.
Смотрите видео гола Шведа
Швед перешел в "Мехелен": что известно
23-летний украинец летом официально сменил клубную прописку. Из-за нехватки игровой практики в "Селтике" Марьян отправился в аренду в "Мехелен".
Срок арендного соглашения составляет год.
В двух официальных встречах за бельгийский клуб Швед пока не отмечался результативными действиями.
-
Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша2 октября , 15:30
-
Кадровая катастрофа сборной Украины, трагедия на харьковском марафоне: новости спорта 5 октября6 октября , 07:21
-
Сборная Украины потерпела рекордное поражение, пропустив семь голов от Франции: видео8 октября , 07:36