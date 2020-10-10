Молодіжна збірна України зберегла шанс зіграти на чемпіонаті Європи у 2021 році, а Олександр Усик дізнався місце бою з Дереком Чісорою. Головні новини спорту за 9 жовтня читайте у матеріалі Спорт 24.

Молодіжка зберегла шанс на Євро-2021

Молодіжна збірна України зберегла шанс успішно подолати кваліфікацію на чемпіонат Європи 2021 року. Про це повідомляє 24 канал.

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Підопічні Руслана Ротаня за три тури до завершення відбіркового циклу програвали Румунії, яка на бажаній для "синьо-жовтих" другій сходинці, 9 очок.

В очному протистоянні з Румунією українську команду влаштовувала перемога мінімум з різницею у три голи. "Синьо-жовті" перемогли мінімально завдяки голу Сергія Булеци.

Україна опиниться вище Румунії лише у тому випадку, якщо румуни наберуть не більше 2 очок в останніх двох турах, а українці відповідно виграють три матчі з трьох.

Попереду на Румунію чекає два домашні матчі – проти Мальти та Данії. Випередити лідери групи Данію "синьо-жовті" не мають жодних шансів.

Україна перемогла Румунію в Києві. На 80-й хвилині перемогу команді Ротаня приніс точний удар Сергія Булеци з пенальті.

Де пройде бій Усика

Як відомо, наступним суперником українця Олександра Усика стане британець Дерек Чісора. Бій боксерів суперважкої ваги офіційно узгодили, він відбудеться 31 жовтня 2020 року.

Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні, але через карантин бій скасували.

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Місцем бою, скоріш за все, буде "Вемблі арена", яка тепер називається SSE Arena (не варто плутати з футбольним стадіоном "Вемблі", який поруч). Ця арена вміщує 12,5 тисяч глядачів.

Загалом на SSE Arena Хірн планує провести чотири бої. Бій Усик – Чісора стане першим. Після цього тут битимуться Кеті Тейлор та Міріам Гутіеррес, тут відбудеться реванш Ділліан Уайт – Олександр Повєткін, а також Біллі Джо Сондерс захищатиме свій титул WBO.

Дебютний гол Шведа

Футболіст збірної України Мар'ян Швед намагається реанімувати кар'єру у чемпіонаті Бельгії. Гравець перейшов у скромний "Мехелен", за який вперше відзначився 9-го жовтня.

Орендований у "Селтіка" Мар'ян Швед відзначився голом і результативним пасом в товариському матчі проти "Гента".

У другій половині першого тайму 23-річний українець асистував Джоффрі Хайремансу. А на 50-й хвилині і сам забив гол.

Швед вдало приєднався до атаки своєї команди та з близької відстані переправив м'яч у сітку воріт.

Швед відправився в оренду в "Мехелен" з шотландського "Селтіка". У двох офіційних зустрічах за бельгійський клуб Швед поки не відзначався результативними діями.

Через матч України змінили роботу метро Києва

У суботу, 10-го жовтня, збірна України з футболу у Києві зіграє проти Німеччини в рамках 3-го туру Ліги націй.

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Через футбольний матч 10 жовтня деякі станції метро Києва можуть бути недоступними для входу та виходу пасажирів. Тим, хто планує користуватися підземкою у цей час, варто заздалегідь продумати маршрути.

У ніч на 11 жовтня поїзди метро курсуватимуть на годину довше. Про зміни у зв'язку із проведенням футбольного матчу повідомили у пресслужбі київського метро.

"Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" разом із найближчою до стадіону "Олімпійською" будуть недоступні для виходу пасажирів.

Зазначимо, що матч Україна – Німеччина зможуть відвідати вболівальники.