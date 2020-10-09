Молодежная сборная Украины сохранила шансы выйти на чемпионат Европы 2021 года. Команда Руслана Ротаня 9 октября в Киеве победила Румынию.

Украина U-21 – Румыния U-21 1:0

Гол: Булеца, 80 (п)

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Украинской сборной, чтобы продолжить претендовать на выход на чемпионат Европы, нужно было побеждать. Об этом сообщает 24 канал.

Причина в том, что за три тура до завершения отборочного цикла украинцы проигрывали Румынии 9 очков. Теперь ризнция между командами 6 очков, а в Украине игра в запасе.

Украина окажется выше Румынии только в том случае, если румыны наберут не более 2 очков в последних двух турах, а украинцы соответствии выигрывают три матча из трех.

Впереди Румынию ждет два домашних матча – против Мальты и Дании. Опередить лидеры группы Данию "сине-желтые" не маютьжодних шансов.

В итоге Украина таки победила Румынию. На 80-й минуте победу команде Ротаня принес точный удар Сергея Булеци с пенальти.

Украина – Румыния видеообзор матча​