10 октября сборную Украины ждет сложнейший поединок против сборной Германии в 3-м туре Лиги Наций. Букмекеры оценили шансы команд на важную победу в этом противостоянии.

Украина-Германия: прогноз

В первых двух турах Лиги наций команда Шевченко набрала три очка. Сначала украинцы оказались сильнее Швейцарии – 2:1, а в следующем туре украинская команда была разбита испанцами на выезде – 0:4. пишет 24 канал.

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Немцы в первых двух турах сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1 против Испании и Швейцарии.

Друг против друга Германия и Украина ранее играли шесть раз. В активе команды Льова 3 победы, а еще 3 матча завершились ничейным счетом.

Последний раз "сине-желтые" играли против "немецкой машины" на чемпионате Европы в 2016 году, где украинцы уступили немцам 0:2. Все ничьи против сборной Германии наша сборная расписала именно на НСК "Олимпийский" в Киеве. 0:0 в 1997-м, 1:1 в 2001-м и 3:3 в 2011-м на открытии обновленного стадиона.

Матч 3-го тура Лиги Наций Украина – Германия состоится 10 октября в 21: 45

Украина – Германия: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают колоссальное преимущество на успех сборной Германии. На их победу стоит коэффициент 1,32. Победу команды Шевченко оценили в 12,00. Ничья – 6,20.

Болельщики на НСК "Олимпийский" увидят первый гол в исполнении Германии – 1,30. А на то, что команда Шевченко первой откроет счет на табло – 4,70.

Гол в матче фанаты наиболее вероятно смогут увидеть в период с 76-90 минуту встречи – 1,85.

Эксперты считают, что матч закончится со счетом 0:2 в пользу немцев – 5,80.

Победу сборной Германии в один гол оценили коэффициентом 3,95, а успех Украины в один результативный удар – 12,25.