Непобедимый украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку ко второму поединку в супертяжелом весе. 33-летний Усик набрал прекрасную форму за месяц до боя с Дереком Чисорой.

Сейчас Усик продолжает тренироваться в Украине, о чем отчитывается в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 канал.

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Александр показал тренировку с грушей на растяжке. Усик наносил широкие мощные удары, на что Чисоре следует обратить внимание. Очевидно, что британцу не поздоровится, если такие удары украинца найдут его лицо.

Груша, с которой работал Усик, развивает не только силу, но и реакцию и точность. Боксеру приходится попасть в грушу, которая движется, а иногда даже увернуться от встречного удара.

Поединок Усика с Чисорой запланирован на 31 октября. Бой должен состояться в Британии.