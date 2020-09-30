Гора мышц и убийственная мощность: Усик показал, как готовится к Чисоре – видео
Непобедимый украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку ко второму поединку в супертяжелом весе. 33-летний Усик набрал прекрасную форму за месяц до боя с Дереком Чисорой.
Сейчас Усик продолжает тренироваться в Украине, о чем отчитывается в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 канал.
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Александр показал тренировку с грушей на растяжке. Усик наносил широкие мощные удары, на что Чисоре следует обратить внимание. Очевидно, что британцу не поздоровится, если такие удары украинца найдут его лицо.
Груша, с которой работал Усик, развивает не только силу, но и реакцию и точность. Боксеру приходится попасть в грушу, которая движется, а иногда даже увернуться от встречного удара.
Что известно о Чисоре?
Чемпион Великобритании (2010-2011), чемпион Европы по версии EBU (2013-2014). Дерек провел несколько поединков с топ-боксерами. В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри. Также Британец проигрывал Дэвиду Хэю. В то же время в активе Дерека победа над Карлосом Такамом, с которым должен был встретиться Усик.
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