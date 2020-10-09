Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик в третий раз успешно провел защиту титула WBO International, а в "Шахтере" зафиксирована новая вспышка COVID-19. Главные новости спорта за 8 октября – читайте в материале Спорт 24.

Победа Беринчика

Украинский боксер Денис Беринчик 8 октября провел свою третью защиту титула WBO International. Об этом сообщает 24 канал.

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Денис справился с румынским претендентом Виорелом Симионом за 7 раундов.

После того, как Симион дважды оказался в нокдауне, претендент отказался продолжать поединок.

Для непобедимого Дениса Беринчика это уже четырнадцатая подряд победа на профессиональном ринге.

COVID-19 в "Шахтере"

"Шахтер" получил результаты повторного тестирования на коронавирус. В донецком клубе положительные тесты на COVID-19 сдали девять футболистов.

Как сообщает "Шахтер", по итогам повторного тестирования на COVID-19 выявлено 18 положительных результатов. Положительные тесты сдали 9 футболистов и 9 человек из персонала первой команды.

"По предписанию санитарного врача все они идут на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме", – говорится в сообщении "Шахтера".

Таким образом, кроме Андрея Пятова и Тараса Степаненко, коронавирусом больны еще 9 футболистов.

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Позитивные новости

"Шахтер" сообщил, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) подтвердили, что Коваленко и Марлос 9-го октября присоединятся к команде.

Результаты плей-офф квалификации Евро-2020

8 октября состоялись полуфинальные матчи плей-офф квалификации Евро-2020. Согласно правилам УЕФА, в плей-офф квалификации Евро-2020 принимают участие 16 национальных сборных, которые разделены на четыре пути – A, B, C, D.

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В каждом пути четыре команды борются за одну путевку на Евро-2020. Каждый раунд состоит из одного матча. 8 октября определяются финалисты плей-офф раунда.

Итак, кто сыграет в финале квалификации

Путь A: Венгрия – Исландия

Путь B: Северная Ирландия – Словакия

Путь C: Сербия – Шотландия

Путь D: Грузия – Северная Македония

Четыре победителя каждого из путей сыграют на групповом этапе Евро-2020. Третьим соперником сборной Украины на Евро-2020 станет победитель пары Грузия - Северная Македония.

Побиты рекорды по легкой атлетике

Бегун из Уганды Джошуа Чептегей и бегунья из Эфиопии Летесенбет Гидей установили новые мировые рекорды в беге на 10 тысяч метров и 5 тысяч метров соответственно. Сделали легкоатлеты это на старте NN World Record Day в Валенсии.

Сначала эфиопка пробежала дистанцию ​​5 километров за 14:06.62, что почти на 5 секунд быстрее ее землячки Тринеш Дибаба, которая показала на этой дистанции лучший результат в 2008 году – 14:11.15. Она стала первой женщиной на планете, которая выбежала из времени 14:10 на дистанции 5 тысяч метров.

Breaking: WORLD RECORD!



Congratulations #Ethiopia!!!

Letesenbet Gidey smashed the world record for 5000 meters! She finished in an incredible time of 14.06.62 minutes! #NNValenciaWRDay pic.twitter.com/DPeLL7Pi3g — Ethiopian Mission EU (@EthiopiaEU) October 7, 2020

Ее личный рекорд до этого старта был – 14:23.14. Такое время даже не входило в двадцатку лучших в истории, поэтому этот результат в Валенсии стал лучшим для Гидей в профессиональной карьере.

Интересно то, что на этой дистанции лучшее время еще с далеком 2006 году показывали только эфиопки. Они 10 раз выбегали со времени 14:20 с 11 раз в истории легкой атлетики. Лишь однажды кенийка оставила за спиной эфиопских конкуренток.

Что касается рекорда Чиптегея, то лучший результат держался в течение 15 лет. До этого старта мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров показал Кенениса Бекеле – 26:17.53, легкоатлет тоже представляет Эфиопию.

Just In! ️



️ #Uganda's Joshua Cheptegei has broken the 10,000m world record - which had remained intact for 15 years!



CONGRATULATIONS JOSHUA!



A historic day for #Uganda! A historic day for world athletics!#ForGodAndMyCountry pic.twitter.com/rt2ANZbGYD — Eddy Kenzo (@eddykenzoficial) October 7, 2020

На старте в солнечной Валенсии Чептегей снял с наилучшего результата в мире 6,5 секунд – он пробежал 10 тысяч метров за 26:11.00. Легкоатлет еще ранее заявлял, что хочет улучшить свой лучший результат на этой дистанции, который составлял 26:48.36.

Чептегей теперь в своем активе имеет два мировых рекорда – на 5 и 10 тысяч метров. Всего за последний год, это для легкоатлета из Уганды третий мировой рекорд.