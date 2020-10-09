Коронавирус в "Шахтере" и победа Беринчика: главные новости спорта 8 октября
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик в третий раз успешно провел защиту титула WBO International, а в "Шахтере" зафиксирована новая вспышка COVID-19. Главные новости спорта за 8 октября – читайте в материале Спорт 24.
Победа Беринчика
Украинский боксер Денис Беринчик 8 октября провел свою третью защиту титула WBO International. Об этом сообщает 24 канал.
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Денис справился с румынским претендентом Виорелом Симионом за 7 раундов.
После того, как Симион дважды оказался в нокдауне, претендент отказался продолжать поединок.
Для непобедимого Дениса Беринчика это уже четырнадцатая подряд победа на профессиональном ринге.
COVID-19 в "Шахтере"
"Шахтер" получил результаты повторного тестирования на коронавирус. В донецком клубе положительные тесты на COVID-19 сдали девять футболистов.
Как сообщает "Шахтер", по итогам повторного тестирования на COVID-19 выявлено 18 положительных результатов. Положительные тесты сдали 9 футболистов и 9 человек из персонала первой команды.
"По предписанию санитарного врача все они идут на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме", – говорится в сообщении "Шахтера".
Таким образом, кроме Андрея Пятова и Тараса Степаненко, коронавирусом больны еще 9 футболистов.
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Позитивные новости
"Шахтер" сообщил, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.
В Украинской ассоциации футбола (УАФ) подтвердили, что Коваленко и Марлос 9-го октября присоединятся к команде.
Результаты плей-офф квалификации Евро-2020
8 октября состоялись полуфинальные матчи плей-офф квалификации Евро-2020. Согласно правилам УЕФА, в плей-офф квалификации Евро-2020 принимают участие 16 национальных сборных, которые разделены на четыре пути – A, B, C, D.
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В каждом пути четыре команды борются за одну путевку на Евро-2020. Каждый раунд состоит из одного матча. 8 октября определяются финалисты плей-офф раунда.
Итак, кто сыграет в финале квалификации
Путь A: Венгрия – Исландия
Путь B: Северная Ирландия – Словакия
Путь C: Сербия – Шотландия
Путь D: Грузия – Северная Македония
Побиты рекорды по легкой атлетике
Бегун из Уганды Джошуа Чептегей и бегунья из Эфиопии Летесенбет Гидей установили новые мировые рекорды в беге на 10 тысяч метров и 5 тысяч метров соответственно. Сделали легкоатлеты это на старте NN World Record Day в Валенсии.
Сначала эфиопка пробежала дистанцию 5 километров за 14:06.62, что почти на 5 секунд быстрее ее землячки Тринеш Дибаба, которая показала на этой дистанции лучший результат в 2008 году – 14:11.15. Она стала первой женщиной на планете, которая выбежала из времени 14:10 на дистанции 5 тысяч метров.
Ее личный рекорд до этого старта был – 14:23.14. Такое время даже не входило в двадцатку лучших в истории, поэтому этот результат в Валенсии стал лучшим для Гидей в профессиональной карьере.
Интересно то, что на этой дистанции лучшее время еще с далеком 2006 году показывали только эфиопки. Они 10 раз выбегали со времени 14:20 с 11 раз в истории легкой атлетики. Лишь однажды кенийка оставила за спиной эфиопских конкуренток.
Что касается рекорда Чиптегея, то лучший результат держался в течение 15 лет. До этого старта мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров показал Кенениса Бекеле – 26:17.53, легкоатлет тоже представляет Эфиопию.
На старте в солнечной Валенсии Чептегей снял с наилучшего результата в мире 6,5 секунд – он пробежал 10 тысяч метров за 26:11.00. Легкоатлет еще ранее заявлял, что хочет улучшить свой лучший результат на этой дистанции, который составлял 26:48.36.
Чептегей теперь в своем активе имеет два мировых рекорда – на 5 и 10 тысяч метров. Всего за последний год, это для легкоатлета из Уганды третий мировой рекорд.