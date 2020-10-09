Український боксер легкої ваги Денис Берінчик втретє успішно провів захист титулу WBO International, а в "Шахтарі" зафіксовано новий спалах COVID-19. Головні новини спорту за 8 жовтня – читайте у матеріалі Спорт 24.

Перемога Берінчика

Український боксер Денис Берінчик 8-го жовтня провів свій третій захист титулу WBO International. Про це повідомляє 24 канал.

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Денис справився з румунським претендентом Віорелом Сіміоном за 7 раундів.

Після того, як Сіміон двічі опинився у нокдауні, претендент відмовився продовжувати поєдинок.

Для непереможного Дениса Берінчика це вже 14-а поспіль перемога на професійному ринзі.

COVID-19 у "Шахтарі"

"Шахтар" отримав результати повторного тестування на коронавірус. У донецькому клубі позитивні тести на COVID-19 здали дев'ятеро футболістів.

Як повідомляє "Шахтар", за підсумками повторного тестування на COVID-19 виявлено 18 позитивних результатів. Позитивні тести здали 9 футболістів і 9 людей з персоналу першої команди.

"За приписом санітарного лікаря всі вони йдуть на десятиденну самоізоляцію. У більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких – в легкій формі", – йдеться у повідомленні "Шахтаря".

Таким чином, окрім Андрія Пятова й Тараса Степаненка, на коронавірус хворі ще 9 футболістів.

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Позитивні новини

"Шахтар" повідомив, що півзахисники Марлос і Віктор Коваленко відправляться в збірну України і зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй.

В Українській асоціації футболу (УАФ) підтвердили, що Коваленко та Марлос 9-го жовтня приєднаються до команди.

Результати плей-офф кваліфікації Євро-2020

8-го жовтня відбулися півфінальні матчі плей-офф кваліфікації Євро-2020. Згідно з правилами УЄФА, у плей-офф кваліфікації Євро-2020 беруть участь 16 національних збірних, які розділені на чотири шляхи – A,B,C,D.

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У кожному шляху чотири команди борються за одну путівку на Євро-2020. Кожен раунд складається з одного матчу. 8-го жовтня визначаються фіналісти плей-офф раунду.

Отже, хто зіграє у фіналі кваліфікації:

Шлях A: Угорщина – Ісландія

Шлях B: Північна Ірландія – Словаччина

Шлях C: Сербія – Шотландія

Шлях D: Грузія – Північна Македонія

Чотири переможці кожного зі шляхів зіграють на груповому етапі Євро-2020. Третім суперником збірної України на Євро-2020 стане переможець пари Грузія – Північна Македонія.

Побито рекорди з легкої атлетики

Бігун з Уганди Джошуа Чептегей та бігунка з Ефіопії Летесенбет Гідей встановили нові світові рекорди в бігу на 10 тисяч метрів та 5 тисяч метрів відповідно. Зробили легкоатлети це на старті NN World Record Day у Валенсії.

Спершу ефіопка пробігла дистанцію 5 кілометрів за 14:06.62, що майже на 5 секунд швидше за її землячку Трінеш Дібаба, яка показала на цій дистанції найкращий результат у 2008 році – 14:11.15. Вона стала першою жінкою на планеті, яка вибігла з часу 14:10 на дистанції 5 тисяч метрів.

Breaking: WORLD RECORD!



Congratulations #Ethiopia!!!

Letesenbet Gidey smashed the world record for 5000 meters! She finished in an incredible time of 14.06.62 minutes! #NNValenciaWRDay pic.twitter.com/DPeLL7Pi3g — Ethiopian Mission EU (@EthiopiaEU) October 7, 2020

Її особистий рекорд до цього старту був – 14:23.14. Такий час навіть не входив у двадцятку найкращих в історії, тому цей результат у Валенсії став найкращим для Гідей у професійній кар'єрі.

Цікаво те, що на цій дистанції найкращий час ще з далекого 2006 року показували лише ефіопки. Вони 10 разів вибігали з часу 14:20 з 11 разів в історії легкої атлетики. Лише одного разу кенійка залишила за спиною ефіопських конкуренток.

Щодо рекорду Чіптегея, то тут найкращий результат тримався протягом 15 років. До цього старту світовий рекорд на дистанції 10 тисяч метрів показав Кененіса Бекеле – 26:17.53, легкоатлетка теж представляла Ефіопію.

Just In! ️



️ #Uganda's Joshua Cheptegei has broken the 10,000m world record - which had remained intact for 15 years!



CONGRATULATIONS JOSHUA!



A historic day for #Uganda! A historic day for world athletics!#ForGodAndMyCountry pic.twitter.com/rt2ANZbGYD — Eddy Kenzo (@eddykenzoficial) October 7, 2020

На старті у сонячній Валенсії Чептегей зняв з найкращого результату у світі 6,5 секунд – він пробіг 10 тисяч метрів за 26:11.00. Легкоатлет ще раніше заявляв, що хоче покращити свій найкращий результат на цій дистанції, який складав 26:48.36.

Чептегей тепер у своєму доробку має два світових рекорди – на 5 та 10 тисяч метрів. Загалом за останній рік, це для легкоатлета з Уганди третій світовий рекорд.