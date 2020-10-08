Украинский боксер Беринчик в зрелищном бою победил Симиона и защитил чемпионский титул
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик 8 октября в третий раз защитил титул WBO International. Денис досрочно победил румына Виорела Симиона, который отказался продолжать бой.
Бой между Денисом Беринчиком и Виорелом Симионом закончился после седьмого раунда. Об этом сообщает 24 канал.
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Ход поединка
Первый раунд не увенчался большой агрессией от обоих боксеров, которые решили пойти в разведку. Хотя Беринчику удалось хорошо пробить по лицу румына через руку.
Второй раунд также не увенчался ливнем атак: можно выделить только удар Дениса на паузе в голову Симиона.
В третьем раунде украинец продолжил работать первым номером и увеличил обороты. В результате гость из Румынии пропустил несколько неприятных ударов. Особенно сочным вышел правый боковой в челюсть.
Уже в следующей трехминутке стал понятен дальнейший ход поединка: Денис бомбардировал соперника, который часто не успевал за украинцем.
В шестом раунде Симион побывал в спорном нокдауне: Денис зажал румына возле канатов и пробил в челюсть. Впрочем, перед этим украинец пробил румыну в затылок.
Так или иначе, но развить успех Беринчик не успел, ведь Виорела спас гонг. Также претендента спасало неудачное тейпирование на перчатки, из-за чего возникали длительные перерывы во время раундов.
В последние секунды седьмого раунда Симион во второй раз побывал на канвасе после тяжелого левого бокового удара от Беринчика в висок. Но украинец снова не успел добить соперника.
После этого раунда румын отказался продолжать бой. Четырнадцатая подряд победа Беринчика на профессиональном ринге.
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