Переписали историю легкой атлетики: спортсмены за один вечер установили два мировых рекорда
Бегун из Уганды Джошуа Чептегей и бегунья из Эфиопии Летесенбет Гидей установили новые мировые рекорды в беге на 10 тысяч метров и 5 тысяч метров соответственно. Сделали легкоатлеты это на старте NN World Record Day в Валенсии.
Сперва эфиопка пробежала дистанцию 5 километров за 14:06.62, что почти на 5 секунд быстрее чем ее землячка Трінеш Дибаба, которая показала на этой дистанции лучший результат в 2008 году – 14:11.15. Она стала первой женщиной на планете, которая выбежала из времени 14:10 на дистанции 5 тысяч метров, пишет 24 канал.
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Два мировых рекорда
В сравнении ее личный рекорд до этого старта был – 14:23.14. Такое время даже не входил в двадцатку лучших в истории. Поэтому этот результат в Валенсии стал лучшим для Гидей в профессиональной карьере.
Интересно то, что на этой дистанции лучшее время еще с далекого 2006 года показывали только эфиопки. Они 10 раз выбегали со времени 14:20 из 11 раз в истории легкой атлетики. Лишь однажды кенийка оставила за спиной эфиопских конкуренток.
Кто такая Летесенбет Гидей?Эфиопская легкоатлетка, которая специализируется в беге на средние и длинные дистанции и кроссовому бегу, двукратная чемпионка мира по кроссового бега среди юниоров (2015, 2017), призер чемпионата мира по бегу на 10000 метров (2019). В ноябре 2019 года на соревнованиях Неймегені (Нидерланды) установила мировой рекорд по шоссейному бегу на 15 километров (44.20).
Что касается рекорда Чиптегея, то здесь лучший результат держался на протяжении 15 лет. До этого старта мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров показала Кенениса Бекеле – 26:17.53, легкоатлетка тоже представляет Эфиопию.
На старте в солнечной Валенсии Чептегей снял с лучшего результата в мире 6,5 секунд – он пробежал 10 тысяч метров за 26:11.00. Легкоатлет еще ранее заявлял, что хочет улучшить свой лучший результат на этой дистанции, который составлял 26:48.36.
Чептегей теперь в своем активе имеет два мировых рекорда – на 5 и 10 тысяч метров. Всего за последний год, это для легкоатлета из Уганды третий мировой рекорд.
Что известно о Джошуа Чіптегея
- Специализируется в беге на средние и длинные дистанции, участник Олимпийских игр (2016).
- В ноябре 2018 года установил мировой рекорд в шоссейном беге на 15 километров (41.05). Весной 2019 года стал чемпионом мира по кроссу.
- После серебряной медали мирового первенства-2017 на дистанции 10 тысяч метров, завоевал "золото" в этой дисциплине на следующем чемпионате мира в Дохе.
- В первый день 2019 года на пробеге в Валенсии установил новый мировой рекорд в шоссейном беге на 10 километров (26.38).
- В феврале 2020 года в Монако установил новый мировой рекорд в шоссейном беге на 5 километров (12.51).
- В середине августа 2020 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако установил новый мировой рекорд в беге на 5000 метров (12.35,36).
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