Бегун из Уганды Джошуа Чептегей и бегунья из Эфиопии Летесенбет Гидей установили новые мировые рекорды в беге на 10 тысяч метров и 5 тысяч метров соответственно. Сделали легкоатлеты это на старте NN World Record Day в Валенсии.

Сперва эфиопка пробежала дистанцию 5 километров за 14:06.62, что почти на 5 секунд быстрее чем ее землячка Трінеш Дибаба, которая показала на этой дистанции лучший результат в 2008 году – 14:11.15. Она стала первой женщиной на планете, которая выбежала из времени 14:10 на дистанции 5 тысяч метров, пишет 24 канал.

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Два мировых рекорда

В сравнении ее личный рекорд до этого старта был – 14:23.14. Такое время даже не входил в двадцатку лучших в истории. Поэтому этот результат в Валенсии стал лучшим для Гидей в профессиональной карьере.

Breaking: WORLD RECORD!



Congratulations #Ethiopia!!!

Letesenbet Gidey smashed the world record for 5000 meters! She finished in an incredible time of 14.06.62 minutes! #NNValenciaWRDay pic.twitter.com/DPeLL7Pi3g — Ethiopian Mission EU (@EthiopiaEU) October 7, 2020

Интересно то, что на этой дистанции лучшее время еще с далекого 2006 года показывали только эфиопки. Они 10 раз выбегали со времени 14:20 из 11 раз в истории легкой атлетики. Лишь однажды кенийка оставила за спиной эфиопских конкуренток.

Кто такая Летесенбет Гидей? Эфиопская легкоатлетка, которая специализируется в беге на средние и длинные дистанции и кроссовому бегу, двукратная чемпионка мира по кроссового бега среди юниоров (2015, 2017), призер чемпионата мира по бегу на 10000 метров (2019). В ноябре 2019 года на соревнованиях Неймегені (Нидерланды) установила мировой рекорд по шоссейному бегу на 15 километров (44.20).

Catch the last laps of Letesenbet Gidey #breaking the women's world record for the 5000m in Valencia on 7.10.2020.

Congratulations!!!#Ethiopia pic.twitter.com/caALBNyu6i — Ethiopian Mission EU (@EthiopiaEU) October 7, 2020

Что касается рекорда Чиптегея, то здесь лучший результат держался на протяжении 15 лет. До этого старта мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров показала Кенениса Бекеле – 26:17.53, легкоатлетка тоже представляет Эфиопию.

На старте в солнечной Валенсии Чептегей снял с лучшего результата в мире 6,5 секунд – он пробежал 10 тысяч метров за 26:11.00. Легкоатлет еще ранее заявлял, что хочет улучшить свой лучший результат на этой дистанции, который составлял 26:48.36.

Чептегей теперь в своем активе имеет два мировых рекорда – на 5 и 10 тысяч метров. Всего за последний год, это для легкоатлета из Уганды третий мировой рекорд.

Что известно о Джошуа Чіптегея

Специализируется в беге на средние и длинные дистанции, участник Олимпийских игр (2016).

В ноябре 2018 года установил мировой рекорд в шоссейном беге на 15 километров (41.05). Весной 2019 года стал чемпионом мира по кроссу.

После серебряной медали мирового первенства-2017 на дистанции 10 тысяч метров, завоевал "золото" в этой дисциплине на следующем чемпионате мира в Дохе.

В первый день 2019 года на пробеге в Валенсии установил новый мировой рекорд в шоссейном беге на 10 километров (26.38).

В феврале 2020 года в Монако установил новый мировой рекорд в шоссейном беге на 5 километров (12.51).

В середине августа 2020 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако установил новый мировой рекорд в беге на 5000 метров (12.35,36).

Just In! ️



️ #Uganda's Joshua Cheptegei has broken the 10,000m world record - which had remained intact for 15 years!



CONGRATULATIONS JOSHUA!



A historic day for #Uganda! A historic day for world athletics!#ForGodAndMyCountry pic.twitter.com/rt2ANZbGYD — Eddy Kenzo (@eddykenzoficial) October 7, 2020