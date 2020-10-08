В четверг, 8-го октября, стартовал плей-офф раунд квалификации чемпионата Европы-2020. Первую путевку в финал плей-офф квалификации завоевала сборная Грузии.

Согласно правилам УЕФА, в плей-офф квалификации Евро-2020 участвуют 16 национальных сборных, пишет 24 канал. Команды разделены на четыре пути – A, B, C, D.

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В каждом пути четыре команды борются за одну путевку на Евро-2020. Каждый раунд состоит из одного матча. 8-го октября определяются финалисты плей-офф раунда.

Путь D

Грузия – Беларусь 1:0

Гол: Окриашвили, 7 (п)

Грузия – Беларусь видеообзор

Матчи, которые начнутся в 21:45

Северная Македония – Косово (путь D)

Болгария – Венгрия (Путь A)

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (путь B)

Исландия – Румыния (Путь A)

Норвегия – Сербия (Путь C)

Словакия – Ирландия (Путь B)

Шотландия – Израиль (Путь C)

Соперником Украины на групповом этапе Евро-2020 станет победитель пути D. Если же сборная Румынии выиграет путь A, то именно она станет соперницей Украины. Румыния – одна из стран хозяек Евро-2020.

Четыре финала плей-офф состоятся 12 ноября 2020 года.