Евро-2020: результаты матчей плей-офф квалификации и видео голов
В четверг, 8-го октября, стартовал плей-офф раунд квалификации чемпионата Европы-2020. Первую путевку в финал плей-офф квалификации завоевала сборная Грузии.
Согласно правилам УЕФА, в плей-офф квалификации Евро-2020 участвуют 16 национальных сборных, пишет 24 канал. Команды разделены на четыре пути – A, B, C, D.
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В каждом пути четыре команды борются за одну путевку на Евро-2020. Каждый раунд состоит из одного матча. 8-го октября определяются финалисты плей-офф раунда.
Путь D
Грузия – Беларусь 1:0
Гол: Окриашвили, 7 (п)
Грузия – Беларусь видеообзор
Матчи, которые начнутся в 21:45
Северная Македония – Косово (путь D)
Болгария – Венгрия (Путь A)
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (путь B)
Исландия – Румыния (Путь A)
Норвегия – Сербия (Путь C)
Словакия – Ирландия (Путь B)
Шотландия – Израиль (Путь C)
Соперником Украины на групповом этапе Евро-2020 станет победитель пути D. Если же сборная Румынии выиграет путь A, то именно она станет соперницей Украины. Румыния – одна из стран хозяек Евро-2020.
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