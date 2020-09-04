В четверг, 3 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины победила Швейцарию в Лиге наций

3 сентября сборная Украины по футболу сыграла со Швейцарией в матче Лиги наций УЕФА. В тяжелом поединке "сине-желтые" одержали победу – 2:1.

К теме: Лига наций: результаты матчей 3 сентября

Украина взяла два очка в тяжелом матче. Около часа игрового времени прошли под абсолютную диктовку Швейцарии, однако заключительная треть встречи состоялась в равной борьбе.

Красавец-гол Александра Зинченко позволил команде Андрея Шевченко с победы стартовать в элитном дивизионе Лиги Наций, а уже 6 сентября "желто-синих" ждет поединок против Испании. Швейцария в этот же день будет противостоять Германии.

Украинского бойца UFC Доскальчука поймали на допинге

Экс-чемпион M-1 Global украинец Александр Доскальчук (10-2) получил дисквалификацию на длительный срок за употребление допинга. В его организме был найден местеролон.

Украинского бойца отстранили от смешанных единоборств на 14 месяцев.

Кто такой Александр Доскальчук

Первый бой провел в 2012 году. Во всех поединках одержал 10 побед и лишь однажды потерпел поражение.

Проведя не слишком много поединков, но подписал контракт с организацией М-1 Global. В дебюте победил шведского бойца корейского происхождения Хван Сун Ли решением судей.

Уже во втором поединке провел бой за титул чемпиона организации против россиянина Владимира Малыгина и победил соперника.

Вячеслав Кравцов вернулся в украинский чемпионат

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов подписал контракт с "Днепром".

Прошлый сезон Кравцов сыграл за японский "Неофеникс", в среднем набирая 13,8 очка и делая 7,5 подбора за матч.

Что известно о Вячеславе Кравцове

Кравцов вернулся в украинскую Суперлигу через восемь лет. В 2012 году он стал чемпионом страны вместе с БК "Донецк" и отправился в НБА.

Ранее он также выступал за "Киев", "Детройт Пистонс", "Финикс Санс", "Гуанджоу" (Китай), "Сарагосу" (Испания), ЦСКА (Россия), "Валенсию" (Испания), "Эскишехир" (Турция ), "Фуэнлабрада" (Испания), "Бургос" (Испания).

Владимир Кличко выпустил собственную книгу

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимир Кличко представил свою вторую бизнес-книгу.

Книга получила название "Управление вызовами: откройте свою силу воли". По словам Владимира, сначала она поступит в продажу в Германии (с 5 октября), но предварительно заказать ее можно уже сейчас.