Украинского бойца UFC Доскальчука поймали на допинге: срок дисквалификации
Экс-чемпион M-1 Global украинец Александр Доскальчук (10-2) получил дисквалификацию на длительный срок за употребление допинга. В его организме был найден местеролон.
Украинского бойца отстранили от смешанных единоборств на 14 месяцев. Об этом сообщило американское антидопинговое агентство USADA.
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6 июня Доскальчук сдал обязательный анализ для проверки на допинг. Результаты были неприятными для украинских любителей UFC, в его организме нашли метаболиты местеролона. Это вещество входит в список запрещенных препаратов.
Дисквалификация будет действовать до 6 августа 2021 года.
Что такое местеролон?Это андрогенный и анаболический стероидный препарат, который используется в основном для лечения низкого уровня тестостерона.
Кто такой Александр Доскальчук
- Первый бой провел в 2012 году. Во всех поединках одержал 10 побед и лишь однажды потерпел поражение.
- В своем дебюте одержал победу уже в первом раунде над топовым украинским бойцом Виталием Бранчуком. Эта победа стала проявлением чемпионских амбиций в начале карьеры черновицкого бойца.
- Проведя не слишком много поединков, он подписал контракт с организацией М-1 Global. В дебюте победил шведского бойца корейского происхождения Хван Сун Ли решением судей.
- Уже во втором поединке провел бой за титул чемпиона организации против россиянина Владимира Малыгина и победил соперника.
- Поединок Доскальчука и Ашимова должен был быть в Китае, однако из-за отсутствия визы у последнего бой был перенесен в Россию. В поединке Доскальчук доминировал и практически все время занимался избиением Ашимова и победил. Эта победа стала второй подряд зрелищной победой Доскальчука, который защитил звание чемпиона.