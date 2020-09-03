Экс-чемпион M-1 Global украинец Александр Доскальчук (10-2) получил дисквалификацию на длительный срок за употребление допинга. В его организме был найден местеролон.

Украинского бойца отстранили от смешанных единоборств на 14 месяцев. Об этом сообщило американское антидопинговое агентство USADA.

Стоит увидеть: Украинец бешеной комбинацией ударов отправил в нокаут непобедимого поляка: видео

6 июня Доскальчук сдал обязательный анализ для проверки на допинг. Результаты были неприятными для украинских любителей UFC, в его организме нашли метаболиты местеролона. Это вещество входит в список запрещенных препаратов.

Дисквалификация будет действовать до 6 августа 2021 года.

Что такое местеролон? Это андрогенный и анаболический стероидный препарат, который используется в основном для лечения низкого уровня тестостерона.

Кто такой Александр Доскальчук