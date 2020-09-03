В четверг, 3 сентября, состоится 10 матчей нового сезона Лиги наций. Результаты поединков – смотрите на Спорт24.

Латвия – Андорра 0: 0

Удаление: Гутковскис, 71 (Латвия)

В первом матче Латвия дома не смогла обыграть Андорру – 0:0. Команды представляют самій низкий дивизион D. Во втором тайме латвийцы не реализовали пенальти – вратарь справился с ударом Яниса Икауниека, пишет 24 канал.

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На 71-й минуте Латвия и вовсе осталась в меньшинстве после удаления Владислава Гутковскиса, но сумела удержать ничейный счет.

Украина – Швейцария (начало в 21: 45)

Германия – Испания (начало в 21: 45)

Болгария – Ирландия (начало в 21: 45)

Россия – Сербия (начало в 21: 45)

Турция – Венгрия (начало в 21: 45)

Финляндия – Уэльс (начало в 21: 45)

Молдова – Косово (начало в 21: 45)

Словения – Греция (начало в 21: 45)

Фарерские острова – Мальта (начало в 21: 45)