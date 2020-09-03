Лига наций: результаты матчей 3 сентября
В четверг, 3 сентября, состоится 10 матчей нового сезона Лиги наций. Результаты поединков – смотрите на Спорт24.
Латвия – Андорра 0: 0
Удаление: Гутковскис, 71 (Латвия)
В первом матче Латвия дома не смогла обыграть Андорру – 0:0. Команды представляют самій низкий дивизион D. Во втором тайме латвийцы не реализовали пенальти – вратарь справился с ударом Яниса Икауниека, пишет 24 канал.
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На 71-й минуте Латвия и вовсе осталась в меньшинстве после удаления Владислава Гутковскиса, но сумела удержать ничейный счет.
Украина – Швейцария (начало в 21: 45)
Германия – Испания (начало в 21: 45)
Болгария – Ирландия (начало в 21: 45)
Россия – Сербия (начало в 21: 45)
Турция – Венгрия (начало в 21: 45)
Финляндия – Уэльс (начало в 21: 45)
Молдова – Косово (начало в 21: 45)
Словения – Греция (начало в 21: 45)
Фарерские острова – Мальта (начало в 21: 45)