Владимир Кличко анонсировал свою новую книгу: фото
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сообщил, что занимается написанием новой книги.
Украинец весьма оригинальным способом намекнул на скорый выход свой новой книги. Владимир в инстаграме разместил свою фотографию за ноутбуком, сопроводив ее следующей подписью и смайлами.
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"Многие спрашивали меня, чем я занимался во время карантина? Пришло время открыть вам маленький секрет, обещайте хранить его в тайне. Я работал над своей новой [смайл, обозначающий книгу]. Следите за новостями, подробности будут позже", – написал Владимир.
Напомним, что Кличко-младший – автор книги "Управление вызовами. Как применить спортивную стратегию в жизни и бизнесе".
Возвращение Кличко: главное
- Владимир Кличко провел последний бой на профессиональном ринге 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа.
- В августе 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры. После этого появлялись слухи, будто Кличко планирует вернуться на ринг.
- Сообщалось, что платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
- Владимир говорил, что готов вернуться на ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он имеет в виду именно рекорд Формана.
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