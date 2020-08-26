Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сообщил, что занимается написанием новой книги.

Украинец весьма оригинальным способом намекнул на скорый выход свой новой книги. Владимир в инстаграме разместил свою фотографию за ноутбуком, сопроводив ее следующей подписью и смайлами.

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"Многие спрашивали меня, чем я занимался во время карантина? Пришло время открыть вам маленький секрет, обещайте хранить его в тайне. Я работал над своей новой [смайл, обозначающий книгу]. Следите за новостями, подробности будут позже", – написал Владимир.

Напомним, что Кличко-младший – автор книги "Управление вызовами. Как применить спортивную стратегию в жизни и бизнесе".

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