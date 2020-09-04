У четвер, 3 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України перемогла Швейцарію у Лізі націй

3 вересня збірна України з футболу зіграла зі Швейцарією у матчі Ліги націй УЄФА. У важкому поєдинку "синьо-жовті" вибороли перемогу – 2:1.

До теми: Ліга націй: результати матчів 3 вересня

Україна взяла три очки у важкому матчі. Близько години ігрового часу пройшли під абсолютну диктовку Швейцарії, однак заключна третина зустрічі відбулася в рівній боротьбі.

Красень-гол Олександра Зінченка дозволив команді Андрія Шевченка з перемоги стартувати в елітному дивізіоні Ліги Націй, а вже 6 вересня "жовто-синіх" чекає поєдинок проти Іспанії. Швейцарія в цей же день буде протистояти Німеччині.

Українського бійця UFC Доскальчука зловили на допінгу

Ексчемпіон M-1 Global українець Олександр Доскальчук (10-2) отримав дискваліфікацію на тривалий термін за вживання допінгу. У його організмі був знайдений местеролон.

Українського бійця відсторонили від змішаних єдиноборств на 14 місяців.

Хто такий Олександр Доскальчук

Перший бій провів у 2012 році. У всіх поєдинках здобув 10 перемог та лише одного разу зазнав поразки.

Провівши не надто багато поєдинків, але підписав контракт з організацією М-1 Global. В дебюті переміг шведського бійця корейського походження Хван Сун Лі рішенням суддів.

Вже в другому поєдинку провів бій за титул чемпіона організації проти росіянина Володимира Малигіна та переміг суперника.

В'ячеслав Кравцов повернувся в український чемпіонат

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов підписав контракт з "Дніпром".

Минулий сезон Кравцов відіграв за японський "Неофенікс", в середньому набираючи 13,8 очка і роблячи 7,5 підбирання за матч.

Що відомо про В'ячеслава Кравцова

Кравцов повернувся в українську Суперлігу через вісім років. У 2012 році він став чемпіоном країни разом з БК "Донецьк" і відправився в НБА.

Раніше він також виступав за "Київ", "Детройт Пістонс", "Фінікс Санс", "Гуанджоу" (Китай), "Сарагосу" (Іспанія), ЦСКА (Росія), "Валенсію" (Іспанія), "Ескишехір" (Туреччина), "Фуенлабраду" (Іспанія), "Бургос" (Іспанія).

Володимир Кличко випустив власну книгу

Легендарний український боксер, один з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги Володимир Кличко представив свою другу бізнес-книгу.

Книга отримала назву "Управління викликами: відкрийте свою силу волі". За словами Володимира, спочатку вона надійде в продаж у Німеччині (з 5 жовтня), але попередньо замовити її можна вже зараз.