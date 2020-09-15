В понедельник, 14 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных - читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Францией

Контрольный матч сборной Украины против Франции состоится 7 октября в Париже на арене "Стад де Франс". Время начала матча пока неизвестно, пишет 24 канал.

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Матч планировался на этом стадионе 27 марта, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Франция – Украина: история противостояний

Сборная Украины в своей истории сыграла против Франции девять матчей, в которых: одна победа, пять поражений и три ничьи.

Последний раз сборная Украины играла на "Стад де Франс" в ноябре 2013 года, когда уступила Франции (0:3) в отборе на ЧМ-2014.

"Шахтер" сменил технического спонсора

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с новым спортивным партнером – компанией Puma.

Соглашение рассчитано на 5 лет. Презентация новой игровой формы состоится перед началом сезона 2021/22

Предыдущий спонсор "Шахтера"

На данный момент клуб сотрудничает с компанией Nike.

С Nike "Шахтер" сотрудничал в течение последних 12 сезонов, включая нынешний.

18-летний украинец впервые в истории выиграл гонку Формулы-4

Украинский пилот Иван Пеклин финишировал первым во второй гонке второго этапа французского чемпионата Формулы-4.

В квалификации украинец занял 10 место, но в одной из трех гонок гонщики стартовали в обратном порядке. Пеклин на втором круге обошел француза Кабиру Лориса и сумел выйти на первое место.

После двух этапов украинец занимает шестое место в общем зачете. Победитель сезона получит шанс попасть в академию Renault, которая является следующим шагом в Формулу-1.

Свитолина вылетела из топ-5 рейтинга WTA

После US Open был обновлен рейтинг WTA. Все украинки, которые представлены в нем, сменили свои позиции.

Элина Свитолина, которая решила отказаться от участия в US Open, вылетела из первой пятерки рейтинга. Ее обошла победительница турнира Наоми Осака. Японка поднялась сразу на шесть позиций вверх, потеснив украинку на одно место ниже. Свитолина теперь только шестая.