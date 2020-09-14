Донецкий "Шахтер" подписал контракт с новым спортивным партнером – компанией Puma.

Соглашение рассчитано на 5 лет. Презентация новой игровой формы состоится перед началом сезона 2021/22, сообщает официальный сайт "горняков".

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"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве", – сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

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