"Шахтер" сменил технического спонсора: со следующего сезона клуб сотрудничает с Puma
Донецкий "Шахтер" подписал контракт с новым спортивным партнером – компанией Puma.
Соглашение рассчитано на 5 лет. Презентация новой игровой формы состоится перед началом сезона 2021/22, сообщает официальный сайт "горняков".
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"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве", – сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
Новый технический спонсор "Шахтера": смотрите видео
Предыдущий спонсор "Шахтера"
- На данный момент клуб сотрудничает с компанией Nike.
- С Nike "Шахтер" сотрудничал на протяжении последних 12 сезонов, включая нынешний.
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