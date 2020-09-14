Киевское "Динамо" 15-го августа начнет борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Украинская команда встретится в третьем квалификационном раунде с нидерландским "АЗ Алкмааром". Анонс пока важнейшего матча "Динамо" в сезоне – читайте в материале Спорт 24.

Динамо – АЗ Алкмаар: анонс

Что: 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: 20: 00

Где смотреть: Телеканал "2 + 2"

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Очные встречи

Через карантин 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов будет состоять всего из одного матча, пишет 24 канал. Таким образом, "Динамо" и АЗ проведут третий очный матч в истории.

Предыдущая двухматчевая встреча команд состоялась на групповом этапе Лиги Европы сезона 2010/2011.

В Нидерландах игра завершилась победой киевлян со счетом 2:1. В составе "Динамо" по голу провели Милевский и Хачериди, а в АЗ отметился Фалкенбург.

Что интересно, в том матче в составе "Динамо" сыграли Огнен Вукоевич и Олег Гусев, которые сейчас являются помощниками главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Игра в Киеве также была в пользу "Динамо" – 2:0. Тогда дубль оформил Артем Милевский.

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Предыдущие матчи

АЗ предыдущий официальный матч провел еще 26-го августа. В квалификационном матче Лиги чемпионов нидерландцы одолели "Викторию Пльзень". Это единственный официальный матч АЗ с марта 2020 года, когда чемпионат Нидерландов был досрочно остановлен.

Чтобы лучше подготовиться к "Динамо", АЗ перенес матч чемпионата Нидерландов. Команда хочет лучше подготовиться к матчу с киевлянами. 12 сентября АЗ должен был играть матч против "Утрехта".

Однако "Динамо" в новом сезоне провело уже три официальных матча. Киевляне начали сезон с разгромной победы над "Олимпиком" – 4:1.

Впоследствии "бело-синие" в Суперкубке Украины победили "Шахтер" (3:1). Предыдущую игру "Динамо" провело 11 августа: в Киеве "бело-синие" сыграли вничью с "Десной" (0:0).

"Динамо" – Азов / сравнительная инфографика / 24 канал

Что стоит знать об АЗ

Соперником "Динамо" мог стать "Аякс", который в 2018 году выбил киевлян из плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Нидерланды поспешили досрочно завершить чемпионат и отказались вручать трофей.

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До остановки Эредивизии было сыграно 25 туров, в которых "Аякс" и АЗ набрали по 56 очков. Впрочем, амстердамцы опережали соперника по дополнительным показателям.

Таким образом, "Аякс" остался на первом месте и попал в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. Однако АЗ приходится проходить квалификацию.

Стоимость состава АЗ составляет 115,98 млн евро, в то же время "Динамо" – 95,05 млн евро. Самыми дорогими футболистами нидерландцев являются Келвин Стенгс и Майрон Боаду (оба 18 млн евро).

Кадровая ситуация

У "Динамо" перед игрой с АЗ серьезные кадровые потери. В частности, у "бело-синих" дефицит на позиции центрального защитника. Денис Попов, Никита Бурда и Артем Шабанов, которые были основными в предыдущие сезоны, пропустят поединок из-за различных травм.

На неопределенный срок выбыл крайний защитник Александр Тимчик. Из номинальных центрбеков у "Динамо" остались только юные Александр Сирота и Илья Забарный.

Также у "Динамо" крайние защитники Александр Караваева, Виталий Миколенко и Томаш Кендзера. Последние двое в матче с "Десной" играли в центре обороны.

В АЗ известно только о травмах Джереми Хелмера и Пантелиса Хацидиакоса. Если Хелмера нельзя назвать основным игроком АЗ, то потеря защитника Хацидиакоса может быть ощутимой для нидерландцев.

Кроме того, местная пресса сообщала о проблемах со здоровьем у двух основных вингеров – Калвина Стенгса и Усаммы Идрисси. Но оба они включены в состав АЗ, который прибыл в Киев.

Шведский новичок команды Йеспер Карлссон присоединится к АЗ только 28 сентября и против "Динамо" точно не сыграет.