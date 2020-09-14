18-летний пилот Иван Пеклин финишировал первым во второй гонке второго этапа французского чемпионата Формулы-4.

В квалификации украинец занял 10 место, но в одной из трех гонок гонщики стартовали в обратном порядке. Пеклин на втором круге обошел француза Кабиру Лориса и сумел выйти на первое место, пишет 24 канал.

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Правда, в других гонках этапа он финишировал 9-м и 11-м. "Один из лучших моментов моей жизни", – заявил украинец в соцсетях об успехе во Франции.

После двух этапов украинец занимает шестое место в общем зачете. Победитель сезона получит шанс попасть в академию Renault, что является следующим шагом в Формулу-1.

Что известно об Иване Пеклине

Иван Пеклин родился 23 октября 2001 года в Киеве. В 16 лет стал самым молодым чемпионом Украины по картингу, мастер спорта.