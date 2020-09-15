У понеділок, 14 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України зіграє товариський матч з Францією

Контрольний матч збірної України проти Франції відбудеться 7 жовтня в Парижі на арені "Стад де Франс". Час початку матчу поки невідомо, пише 24 канал.

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Матч планувався бути зіграний на цьому стадіоні 27 березня, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Франція – Україна: історія протистоянь

Збірна України за свою історію зіграла проти Франції дев'ять матчів, в яких у неї одна перемога, п'ять поразок і три нічиї.

Останній раз збірна України грала на "Стад де Франс" у листопаді 2013 року, коли поступилася Франції (0:3) у відборі на ЧС-2014.

"Шахтар" змінив технічного спонсора

Донецький "Шахтар" підписав контракт з новим спортивним партнером – компанією Puma.

Угода розрахована на 5 років. Презентація нової ігрової форми відбудеться перед початком сезону 2021/22

Попередній спонсор "Шахтаря"

На даний момент клуб співпрацює з компанією Nike.

З Nike "Шахтар" співпрацював протягом останніх 12 сезонів, включаючи нинішній.

18-річний українець вперше в історії виграв гонку Формули-4

Український пілот Іван Пеклін фінішував першим у другій гонці другого етапу французького чемпіонату Формули-4.

У кваліфікації українець зайняв 10 місце, але в одній з трьох гонок гонщики стартували в зворотному порядку. Пеклін на другому колі обійшов француза Кабіру Лоріса і зумів вийти на перше місце.

Після двох етапів українець посідає шосте місце в загальному заліку. Переможець сезону отримає шанс потрапити в академію Renault, яка є наступним кроком до Формули-1.

Світоліна вилетіла з топ-5 рейтингу WTA

Після US Open було оновлено рейтинг WTA. Всі українки, які представлені в ньому, змінили свої позиції.

Еліна Світоліна, яка вирішила відмовитися від участі в US Open, вилетіла з першої п'ятірки рейтингу. Її обійшла переможниця турніру Наомі Осака. Японка піднялася одразу на шість позицій вверх, потіснивши українку на одне місце нижче. Світоліна тепер лише шоста.