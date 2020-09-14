После US Open был обновлен рейтинг WTA. Все украинки, которые представлены в нем, изменили свои позиции.

Элина Свитолина, которая решила отказаться от участия в US Open, вылетела из первой пятерки рейтинга. Ее обошла победительница турнира Наоми Осака. Японка поднялась сразу на шесть позиций вверх, потеснив украинку на одно место ниже. Свитолина теперь только шестая.

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Даяна Ястремская хоть и выступила на турнире, но вылетела во втором круге. Поэтому она тоже потеряла позиции в рейтинге, опустившись на 29 место.

Единственная украинка из топ-100, которая улучшила свои позиции, стала Екатерина Козлова. Выход во второй круг US Open позволил ей подняться на два места и занять девяносто седьмое место.

Наибольший рывок среди украинок сделала Екатерина Бондаренко. Она тоже вылетела во втором круге US Open, но заработанные очки на турнире позволили подняться на 65 мест. Однако она аж двести восемьдесят четвёртая.

Лучше всего среди украинок на US Open выступила Марта Костюк. Она только в третьем круге уступила будущей победительнице турнира Осаке. В итоге – 18 позиций вверх и сто девятнадцатое место.

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