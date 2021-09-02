Досадная ничья против Казахстана

Сборная Украины по футболу в отборе на чемпионат мира 2022 года провела уже четыре матча. И не проиграла ни одного из них. Как и не выиграла. Четвертую игру в отборе наши футболисты снова сыграли вничью. На этот раз против Казахстана на выезде.

Подробнее Казахстан нам не по зубам: Украина снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022 – видео

Украинцы забили гол уже на второй минуте. Красавец-удар удался Яремчуку. Но во втором тайме пропустили.

И когда на 90 + 3 минуте Сикан забил гол, казалось, что украинцы таки одержат победу. Но за три минуты мы снова пропустили. При этом оба гола почти идентичны – забрасывание за спину Караваеву, и Валиуллин забивает. При этом еще один раз арбитр не засчитал гол казахов.

Еще одна неприятность с этого матча – игру против Франции пропустят Миколенко и Зинченко из-за перебора желтых карточек.

Трансферные новости

Во время матча сборной Украины ее игрок Игорь Харатин сменил клуб – перешел с венгерского Ференцвароша в польскую Легию. Для этого ему даже пришлось отпроситься из расположения сборной, и из Казахстана лететь в Польшу на медосмотр.

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Сменил клуб и еще один украинец – Николай Кухаревич с французского Труа отправился в бельгийский Левен. Оба клуба входят в холдинг City Football Group, где главный клуб – Манчестер Сити. Всего там 10 клубов в разных чемпионатах, поэтому и игроки между командами часто меняются. Кухаревича отдали в аренду на год. А вместо него взяли Жерсона Родригеса с Динамо. Тоже аренда на один сезон.

Еще 8 медалей Паралимпиады

1 сентября украинские спортсмены завоевали сразу 8 медалей на Паралимпиаде-2020. Теперь их в нашей копилке сразу 75.

Две медали, которые были добыты 1 сентября – золотые. Первое "золото" Украине 1 сентября принес неудержимый Максим Крипак. Пловец стал пятикратным призером Игр в Токио, получив для Украины уже третью золотую награду. Второе золото в медальную копилку Украины положила 21-летняя Анастасия Москаленко. Наша спортсменка одержала убедительную победу в толкании ядра.